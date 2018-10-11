Из 14 тыс. работников авиакомпании примерно 3 тыс. были сотрудниками ФСБ.

Погибший в Лондоне соратник олигарха Бориса Березовского и бывший замглавы "Аэрофлота" Николай Глушков намеревался сообщить британским властям о сотрудничестве авиакомпании с роSSийскими спецслужбами, включая ФСБ.

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации издания, об этом Глушков рассказывал своим друзьям. Незадолго до рассмотрения дела в суде мужчину нашли мертвым со следами удушья.

Глушков начал работать в "Аэрофлоте" в 1996 году. В комментарии роSSийскому "Коммерсанту" он говорил, что на тот момент из 14 тысяч работников авиакомпании примерно 3 тысячи были сотрудниками ФСБ.

По сведениям The Wall Street Journal, угрозы Глушкову начали поступать после того, как он предложил руководству роSSийских спецслужб самостоятельно платить зарплаты в авиакомпании.

В 1999-м году Глушкова заподозрили в причастности к хищениям в "Аэрофлоте". В рамках следствия он был арестован и провел четыре года в СИЗО . Его приговорили к условному сроку.

В 2013 году Глушков заявлял, что его пытались отравить двое россиян. Британские следователи изучают эту версию. Ранее Глушков публично обвинял роSSийское руководство в убийстве бизнесмена Бориса Березовского. В 2016 году Глушков уехал в Великобританию.

Напомним, в марте прошлого года суд Москвы признал Глушкова виновным в мошенничестве и в сговоре с Березовским, из-за которого компания понесла ущерб в $123 млн. По версии следствия, преступление Глушков совершил по инициативе олигарха, скончавшегося в 2013 году.

В марте 2018 года Глушкова нашли мертвым в его доме в Лондоне. Это произошло через неделю после отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.