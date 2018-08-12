В заповедном урочище под Ялтой второй день не могут потушить пожар

К тушению привлекли авиацию.

В заповедном урочище под Ялтой второй день не могут потушить пожар
Фото: apostrophe.ua

В аннексированном Крыму второй день продолжается пожар в районе урочища "Уч-Кош", между Ялтинским и Крымским заповедниками. Об этом пишет УНИАН.

По состоянию на 15:00 12 августа площадь пожара составляет 19 га.

К тушению привлекли дополнительные силы, в том числе авиацию и волонтеров. В соцсетях пишут, что местные жители организовали подвоз воды пожарным. Также сообщается, что пожарная техника не может подъехать близко к месту происшествия, и спасатели тушат огонь при помощи ранцевых огнетушителей и подручных средств.

Посещение горнолесной зоны в районе урочища "Уч-Кош" временно запретили.

Информация о возгорании лесной подстилки поступила к чрезвычайным службам 11 августа, в 16:21.

Фото: apostrophe.ua

Напомним, из-за пожара на складе с химикатами эвакуировали бельгийский порт Антверпен. Токсичный дым, который образовался на месте пожара, опасный для людей.


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