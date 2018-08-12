Бессмертный рассказал, как РоSSия будет вмешиваться в выборы в Украине

РоSSия будет использовать Крым и Донбасс для вмешательства в избирательный процесс в Украине.

Об этом заявил в эфире винницкого телеканала «ВитаТБ» политик, вице-премьер-министр (2005) Роман Бессмертный.

«РоSSия будет использовать и Донбасс, и Крым, и своих контрагентов для того, чтобы вмешиваться в избирательный процесс в Украине», — сказал он.

В то же время, политик считает, что и украинские политики будут пиариться на теме войны, не предлагая реальных планов по ее прекращения.

«При нынешней тенденции даже тема войны в Донбассе будет использоваться как шоу. Вместо того, чтобы предлагать конкретные подходы и серьезный диалог, демонстрировать мускулы и красивые фотографии с оружием. Я категорически против этого, потому что политика — это искусство управления государством, в том числе в условиях войны », — отметил он.

По его мнению, «война в Донбассе — это первый вопрос, который предстоит решать следующему Президенту». «Я не случайно говорю о безопасной реинтеграцию, потому что, с моей точки зрения, это не единственный путь преодоления этой войны и стабилизации ситуации на Востоке», — убежден политик.

При этом Безсмертный отметил, что нас ждет очень сложный 2019 и в экономическом, и в финансовом (через внешние задолженности), и внешнеполитическом и в военно-тактическом плане. Поэтому выборы должны стать «поиском ответов, а не эмоциональным удовольствием».

«Надо, чтобы люди анализировали не красивая картинку, а позицию кандидата по тем или иным вопросам. Эти подходы должны буди предметом серьезного разговора, поэтому тема дискуссий, открытости кандидатов очень важна. Надо, чтобы люди хватались за содержание, которое несет кандидат, а не за красивые фразы или сладкие обещания. Я категорически против популизма в политике », — отметил он.

Фото: Апостроф