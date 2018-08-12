Бессмертный рассказал, как РоSSия будет вмешиваться в выборы в Украине

РоSSия будет использовать Крым и Донбасс для вмешательства в избирательный процесс в Украине.

Об этом заявил в эфире винницкого телеканала «ВитаТБ» политик, вице-премьер-министр (2005) Роман Бессмертный.

«РоSSия будет использовать и Донбасс, и Крым, и своих контрагентов для того, чтобы вмешиваться в избирательный процесс в Украине», — сказал он.

В то же время, политик считает, что и украинские политики будут пиариться на теме войны, не предлагая реальных планов по ее прекращения.

«При нынешней тенденции даже тема войны в Донбассе будет использоваться как шоу. Вместо того, чтобы предлагать конкретные подходы и серьезный диалог, демонстрировать мускулы и красивые фотографии с оружием. Я категорически против этого, потому что политика — это искусство управления государством, в том числе в условиях войны », — отметил он.

По его мнению, «война в Донбассе — это первый вопрос, который предстоит решать следующему Президенту». «Я не случайно говорю о безопасной реинтеграцию, потому что, с моей точки зрения, это не единственный путь преодоления этой войны и стабилизации ситуации на Востоке», — убежден политик.

При этом Безсмертный отметил, что нас ждет очень сложный 2019 и в экономическом, и в финансовом (через внешние задолженности), и внешнеполитическом и в военно-тактическом плане. Поэтому выборы должны стать «поиском ответов, а не эмоциональным удовольствием».

«Надо, чтобы люди анализировали не красивая картинку, а позицию кандидата по тем или иным вопросам. Эти подходы должны буди предметом серьезного разговора, поэтому тема дискуссий, открытости кандидатов очень важна. Надо, чтобы люди хватались за содержание, которое несет кандидат, а не за красивые фразы или сладкие обещания. Я категорически против популизма в политике », — отметил он.

Фото: Апостроф


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Миссия ООН требует возобновить расследование Иловайской трагедииМиссия ООН требует возобновить расследование Иловайской трагедии
Под муралом с Путиным в Симферополе нарисовали Сенцова и Кольченко
США заявили о максимальной активности подлодок РФ в Атлантике за последние 25 летСША заявили о максимальной активности подлодок РФ в Атлантике за последние 25 лет
Сотрудники ТСН выразили протест против участия Оксаны Марченко в развлекательном шоу на "1+1"
В посольстве Грузии в Лондоне задержали Грэма Филипса, выкрикивавшего антигрузинские лозунгиВ посольстве Грузии в Лондоне задержали Грэма Филипса, выкрикивавшего антигрузинские лозунги
Блок рекламы


Похожие новости
Сытник рассказал подробности о "жучках" в кабинете ХолодницкогоСытник рассказал подробности о "жучках" в кабинете Холодницкого
РоSSия регулярно блокирует работу наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, - ВолкерРоSSия регулярно блокирует работу наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, - Волкер
На параде 24 августа вместо "Здравия желаю" будут говорить "Слава Украине"На параде 24 августа вместо "Здравия желаю" будут говорить "Слава Украине"
СНБО проведет заседание на тему вмешательства РоSSии в предстоящие украинские выборыСНБО проведет заседание на тему вмешательства РоSSии в предстоящие украинские выборы
Великобритания подготовила бумаги на экстрадицию роSSиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, - СМИВеликобритания подготовила бумаги на экстрадицию роSSиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, - СМИ
ОБСЕ напомнила Украине о необходимости продлить закон об особом порядке управления на ДонбассеОБСЕ напомнила Украине о необходимости продлить закон об особом порядке управления на Донбассе
За 5 лет работы в Украине Манафорт официально заработал $14 млнЗа 5 лет работы в Украине Манафорт официально заработал $14 млн
ЦИК попросил 4,3 млрд гривен на выборы Президента и РадыЦИК попросил 4,3 млрд гривен на выборы Президента и Рады
С начала года в Украине было в два раза больше "минирований", чем за весь прошлый годС начала года в Украине было в два раза больше "минирований", чем за весь прошлый год
У РоSSии нет церковной собственности в Украине, - ФиларетУ РоSSии нет церковной собственности в Украине, - Филарет
Последние новости
Подгружаем последние новости