РоSSийский адвокат на благотворительном аукционе купил старые кеды украинского поэта Жадана

Вырученные средства пойдут на нужды медицинской службы ДУК "Правый сектор".

РоSSийский адвокат, защищающий интересы украинского политзаключенного в РоSSии Станислава Клыха, Илья Новиков купил на благотворительном аукционе за 10 тыс. грн старые кеды украинского писателя, поэта и волонтера Сергея Жадана, сообщает Интерфакс-Украина.

Вырученные средства пойдут на нужды медицинской службы "Добровольческого украинского корпуса" организации "Правый сектор" (ДУК ПС).

"Купил кеды Сергея Жадана. Потому что, во-вторых, благотворительный аукцион, в-третьих, Жадан. А во-первых, кто бы там что ни думал, а конверсов (Converse - ред.) много не бывает", - написал Новиков в фейсбуке.

Сам писатель отметил, что не знал, кто купил его обувь.

"Дорогие братья и сестры, не знаю, кто это сделал, но это круто. Работаем дальше, поддерживаем своих!" - написал Жадан в соцсети.

Ранее украинский писатель сообщил, что волонтеры из медицинской службы "Ульф" ДУК ПС организуют аукцион, на котором намерены продать его кеды.

"Продают кеды, которые вместе со мной прошли боевой путь, побывав за последний год в Австрии, Германии, Польше , Франции, Италии, Испании , Турции, Словакии и США . Ну и объехали (несколько раз) всю Украину. Предупреждаю - кеды максимально изношены. Разве что поставить их в сервант. Но если кто-то хочет поддержать украинских медиков-добровольцев (средства от аукциона идут им), присоединяйтесь и делайте ставки", - рассказал Жадан.

В свою очередь, волонтер Юлия Сидорова (позывной "Куба Либре") на своей странице в фейсбуке сообщила, что обувь поэта (43 размера) была выставлена на аукцион со стартовой ценой 3 тыс. грн, а продана за 10 тыс. грн.

Напомним, в июне в Посольстве Литовской Республики в Украине состоялся благотворительный вечер в честь украинских медиков-добровольцев и художественно-благотворительная акция "Купи икону - спаси жизнь". Одной из целей благотворительного вечера было собрать средства на машину скорой помощи для Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова.