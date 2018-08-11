На сайте Белого дома появилась петиция с призывом спасти Сенцова

Украинский режиссер уже 90 дней голодает в роSSийской тюрьме.

На сайте петиций в администрацию президента США разместили обращение с призывом спасти украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже 90 дней.

Соответствующая петиция зарегистрирована 9 августа.

До 8 сентября петицию должны подписать 100 тыс. человек, чтобы Белый дом сделал официальное заявление по этому поводу.

"Европейский парламент уже обратился к Владимиру Путину о немедленном освобождении Олега Сенцова и других (украинских политзаключенных Кремля - ред.). Теперь настало время для Америки высказаться. Мы настоятельно призываем наше правительство занять твердую позицию по этому вопросу и использовать все рычаги, чтобы потребовать немедленного освобождения Олега Сенцова и других украинских политических заключенных в РоSSии", - говорится в тексте обращения.

Никануне президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и призвал найти гуманитарное решение в ситуации с Сенцовым.

Хельсинская комиссия США в пятницу в очередной раз призвала РоSSию немедленно освободить и вернуть в Украину Олега Сенцова и всех украинских политузников, которые незаконно содержатся в РоSSии.

Напомним, Сенцов, незаконно осужденный в РФ по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности, 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Он держит ее до сих пор.

В июне генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд подал официальное прошение Путину с призывом помиловать Сенцова. В ответ на это в Кремле заявили, что письмо генсека Совета Европы "с точки зрения роSSийского законодательства не является основанием для каких-либо юридических действий".