Новостей.COM ⇒ Политика

После выговора Холодницкому выдали 180 тыс. гривен заплаты Заработная плата заместителя генерального прокурора — специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за июль увеличилась на 6 тыс. гривен и составила 180 292 гривны. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин . Оклад прокурора составил 63 432 гривны. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий. После удержания налогов и сборов Холодницкий получил 145 135 гривен.

Хвыля

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.