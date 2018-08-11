После выговора Холодницкому выдали 180 тыс. гривен заплаты

Заработная плата заместителя генерального прокурора — специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за июль увеличилась на 6 тыс. гривен и составила 180 292 гривны.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.

Оклад прокурора составил 63 432 гривны.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.

После удержания налогов и сборов Холодницкий получил 145 135 гривен.


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