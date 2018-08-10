В США призвали РоSSию немедленно освободить Сенцова и всех украинских политузников

В июне Хельсинская комиссия призывала Трампа обратиться к Путину с требованием освободить Сенцова.

Хельсинская комиссия США (Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе) в пятницу в очередной раз призвала РоSSию немедленно освободить и вернуть в Украину Олега Сенцова и всех украинских политузников, которые незаконно содержатся в РоSSии.

Об этом организация сообщила в Twitter .

"В то время как политический заключенный Олег Сенцова борется за свою жизнь, мы акцентируем внимание на озвученном нами в июне призыве к немедленному освобождению Сенцова и возвращению всех украинских политзаключенных, которые незаконно содержатся в РоSSии", - говорится в сообщении.

Хельсинская комиссия в июне призвала президента США Дональда Трампа обратиться к президенту РоSSии Владимиру Путину с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова из незаконного заключения.

Ранее сегодня Европейский союз призвал РоSSию предоставить Сенцову надлежащее лечение.

Представительство ЕС подчеркнуло, что ожидает от РоSSии соблюдения международных стандартов прав человека, а также незамедлительного освобождения всех незаконно удерживаемых в РоSSии и аннексированном Крыму граждан Украины.

Напомним, в мае Сенцов объявил голодовку, которую намерен продолжать до освобождения всех политзаключенных украинцев, удерживаемых в РоSSии.

Накануне Сенцов через адвоката передал письмо своей сестре Наталье Каплан, где сообщил о своем тяжелом состоянии. Украинский омбудсмен Денисова сообщила, что готова срочно лететь в Москву и обсуждать любые условия освобождения режиссера, а также его транспортировку медицинским самолетом.

РоSSийский омбудсмен Татьяна Москалькова пообещала записать видео с политзаключенным, чтобы доказать его "стабильное состояние", но вместо этого прислала Денисовой три его фотографии.

Управление ФСИН РоSSии по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что сегодня Сенцова посетили правозащитники. В ходе разговора никаких жалоб от осужденного не поступило. На предложение представителей общественных организаций относительно перевода его в муниципальную больницу Олег Сенцов ответил отказом, ссылаясь на то, что больным себя не считает.