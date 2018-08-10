Украина подала в ЕСПЧ иск против РоSSии о нарушении прав украинских политзаключенных

В заявлении описаны нарушения по 71 политзаключенному.

Украина подала в ЕСПЧ иск против РоSSии о нарушении прав украинских политзаключенных

Украина подала в Европейский суд по правам человека иск против РоSSии в отношении нарушения прав украинских политических заключенных.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

"Мы только что подали новое межгосударственное заявление в Европейский суд по правам человека относительно украинских политзаключенных Кремля", - написал он в фейсбуке.

По словам замминистра юстиции, в заявлении описаны нарушения по 71 политзаключенному.

В частности правительство Украины заявляет о системных нарушениях со стороны РоSSийской Федерации конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно: ст. 3 (запрет пыток и унижающего достоинство поведения), ст. 5 (личная свобода), ст. 6 (справедливый суд), ст. 8 (уважение личной и семейной жизни), ст. 10 (свобода выражения), ст. 13 (эффективное средство защиты), ст. 18 (запрет использования разрешенных Конвенцией ограничений прав для целей, кроме тех, для которых они были предусмотрены) в отношении граждан Украины, которых РоSSия преследует по политическим мотивам.

Также Лищина отметил, что по Станиславу Клыху, Владимиру Балуху, Эмиру-Усеину Куку и Сергею Литвинову дополнительно поданы заявления по Правилу 39 о предоставлении надлежащего медицинского обеспечения и информации о состоянии здоровья.

Напомним, в конце июня ЕСПЧ объединил производства против РоSSии по Крыму и Донбассу.Европейский суд по правам человека рассматривает несколько дел "Украина против РоSSии", в частности, по статьям о праве на жизнь, пытках, лишении свободы и права на справедливый суд. В частности, в первых двух делах Украина обвиняет РФ в незаконной аннексии Крыма и контроле над боевиками на Донбассе. В других делах на РФ возлагают ответственность за нарушения прав человека в Крыму и на оккупированном Донбассе.

Кроме того, на рассмотрении Европейского суда по правам человека находится четыре тысячи исков граждан, связанных с событиями в аннексирована Россией Крыму и на Донбассе.


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