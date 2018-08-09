РоSSийский омбудсмен прислала Денисовой фото Сенцова
Москалькова заявила, что политзаключенного - удовлетворительное.
Уполномоченный по правам человека в РоSSии Татьяна Москалькова прислала украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой фотографии украинского режиссера Олега Сенцова и заверила в его удовлетворительном состоянии.
Об этом Денисова сообщила в Фейсбуке и опубликовала фото.
"Только что от Уполномоченного РФ поступили фото Олега Сенцова. По информации, которую ей передали, Олег активный, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются как он выдерживает, состояние его удовлетворительное", - пишет она.
Напомним, Сенцов голодает уже 88 дней. Он объявил голодовку до освобождения всех политзаключенных украинцев, удерживаемых в РоSSии.
Накануне он через адвоката передал письмо своей сестре Наталье Каплан, где написал, что "конец уже близко" и сообщил о своем тяжелом состоянии.
Денисова сообщила, что готова срочно лететь в Москву и обсуждать любые условия освобождения режиссера, а также его транспортировку медицинским самолетом.
Москалькова пообещала записать видео с Сенцовым, чтобы доказать его "стабильное состояние".
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