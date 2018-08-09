РоSSийский омбудсмен прислала Денисовой фото Сенцова

Москалькова заявила, что политзаключенного - удовлетворительное.

РоSSийский омбудсмен прислала Денисовой фото Сенцова
Олег Сенцов
Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Уполномоченный по правам человека в РоSSии Татьяна Москалькова прислала украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой фотографии украинского режиссера Олега Сенцова и заверила в его удовлетворительном состоянии.

Об этом Денисова сообщила в Фейсбуке и опубликовала фото.

"Только что от Уполномоченного РФ поступили фото Олега Сенцова. По информации, которую ей передали, Олег активный, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются как он выдерживает, состояние его удовлетворительное", - пишет она.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Напомним, Сенцов голодает уже 88 дней. Он объявил голодовку до освобождения всех политзаключенных украинцев, удерживаемых в РоSSии.

Накануне он через адвоката передал письмо своей сестре Наталье Каплан, где написал, что "конец уже близко" и сообщил о своем тяжелом состоянии.

Денисова сообщила, что готова срочно лететь в Москву и обсуждать любые условия освобождения режиссера, а также его транспортировку медицинским самолетом.

Москалькова пообещала записать видео с Сенцовым, чтобы доказать его "стабильное состояние".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Венгрия ответила на протест Украины из-за высказываний премьера ОрбанаВенгрия ответила на протест Украины из-за высказываний премьера Орбана
Сенцова в Лабытнанги посетил местный священникСенцова в Лабытнанги посетил местный священник
США заявили о максимальной активности подлодок РФ в Атлантике за последние 25 летСША заявили о максимальной активности подлодок РФ в Атлантике за последние 25 лет
Сотрудники ТСН выразили протест против участия Оксаны Марченко в развлекательном шоу на "1+1"
В посольстве Грузии в Лондоне задержали Грэма Филипса, выкрикивавшего антигрузинские лозунгиВ посольстве Грузии в Лондоне задержали Грэма Филипса, выкрикивавшего антигрузинские лозунги
Блок рекламы


Похожие новости
Адвокат Сенцова передал тюремщикам ходатайство Людмилы Сенцовой о помиловании сынаАдвокат Сенцова передал тюремщикам ходатайство Людмилы Сенцовой о помиловании сына
"Вытягивать Олега нужно срочно", - сестра Сенцова"Вытягивать Олега нужно срочно", - сестра Сенцова
РоSSийские власти готовы допустить смерть Сенцова "в назидание другим заключенным", - адвокатРоSSийские власти готовы допустить смерть Сенцова "в назидание другим заключенным", - адвокат
Состояние Сенцова ухудшилось, но от госпитализации он отказываетсяСостояние Сенцова ухудшилось, но от госпитализации он отказывается
Князев обнародовал фото второго подозреваемого по делу Гандзюк и просит его опознатьКнязев обнародовал фото второго подозреваемого по делу Гандзюк и просит его опознать
Под муралом с Путиным в Симферополе нарисовали Сенцова и Кольченко
Сенцова в Лабытнанги посетил местный священникСенцова в Лабытнанги посетил местный священник
Власти Москвы запретили акцию в поддержку СенцоваВласти Москвы запретили акцию в поддержку Сенцова
Омбудсмен внесла "крымского диверсанта" Лимешко в список политзаключенных в КрымуОмбудсмен внесла "крымского диверсанта" Лимешко в список политзаключенных в Крыму
На здании мэрии Парижа вывесили портрет СенцоваНа здании мэрии Парижа вывесили портрет Сенцова
Последние новости
Подгружаем последние новости