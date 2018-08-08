У Путина заявили, что получили письмо от Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что роSSийская сторона получила письмо президента США Дональда Трампа для Владимира Путина.

По его словам, письмо было получено по дипломатическим каналам, передает ТАСС.

«Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в администрацию президента», — добавил представитель Кремля.

Напомним, что американский сенатор Рэнд Пол заявил, что передал в администрацию президента РоSSии письмо от президента США Дональда Трампа.

«Я имел честь передать письмо президента Трампа в администрацию президента Владимира Путина», — написал Пол.

По его словам, в письме подчеркивается важность дальнейшего сотрудничества в различных сферах, в том числе в борьбе с терроризмом, усилении диалога в законодательной сфере и восстановлении культурных обменов.