В Беларуси задержали троих журналистов и главреда портала о недвижимости

У задержанных изъяли всю технику.

В Беларуси задержали троих журналистов и главного редактора портала Realt.by по делу о незаконном доступе к платной информации государственного информационного агентства БелТА.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что задержанных увезли в здание Следственного комитета, где они они ожидают допроса.

У задержанных изъяли всю технику.

Realt.by - один из самых популярных порталов о недвижимость в Беларуси. По данным SimilarWeb, в июне 2018 года на сайте было 1,3 млн посетителей.

Напомним, накануне обыски прошли в редакциях новостного портала TUT.by и информационного агентства БелаПАН. Как заявили в Следственном комитете Беларуси, они были связаны с расследованием дела о незаконном доступе к платной информации госагентства БелТА. Тогда были задержаны семеро журналистов.

Сегодня, 8 августа, также пришли с обыском к корреспонденту русской редакции Deutsche Welle Павлюку Быковскому. В Следкоме заявили, что cтатуса подозреваемого у Быковского нет, а обыски "по адресу, а не к нему лично".