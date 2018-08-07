Политзаключенного Клыха вернули в роSSийскую колонию из психиатрической больницы
Матери политзаключенного позволили поговорить с ним по телефону.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова поговорила с матерью украинского политзаключенного в РоSSии Станислава Клыха, которой удалось пообщаться с сыном и узнать о его состоянии здоровья.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Поговорила с мамой Святослава Клыха - Тамарой. Она рассказала, что наконец говорила с сыном по телефону - Станислав сейчас уже в колонии. Тамара неоднократно просила об этом разговоре, но ей постоянно отказывали. Станислав рассказал, что в психиатрической больнице его "накачали" психотропными препаратами, и он не знает, как это будет влиять на его состояние в дальнейшем. По словам Тамары, Станислав уравновешенный, рассказывает, что очень болят почки, скорее всего после травмы", - сообщила Денисова.
Омбудсмен рассказала Тамаре Клых о необходимости написать заявление и о том, какие документы ей нужно оформить для получения государственной помощи как члену семьи политзаключенного.
Напомним, 26 мая 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Николая Карпюка и С.Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно.
В РоSSии Карпюка и Клыха осудили по делу об участии в боевых действиях в первую чеченскую кампанию в составе организации УНА-УНСО. Согласно приговору, Карпюк проведет в тюрьме первые 10 лет, а Клых - первые 9 лет, затем оба будут отправлены в колонию строгого режима.
В марте 2017 года Клыха этапировали в Верхнеуральск.
4 июля 2018 года роSSийская правозащитница Татьяна Щур сообщила, что Клых был помещен в психиатрическую больницу в Магнитогорске. При этом она отметила, что разрешения на госпитализацию не давал.
Ранее мать Клыха сообщала, что последний раз она общалась с сыном 7 июня. Тогда он сообщил о состоянии своего здоровья и сказал, что объявляет голодовку. При этом роSSийский омбудсмен Татьяна Москалькова написала ей, что Станислав весит 96 кг и ему "даже нужно похудеть"
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Политика
07.08.2018 15:34