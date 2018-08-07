ЕС указал РоSSии на нарушения обязательств в 10 годовщину войны с Грузией
Европейский Союз заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ, и о приверженности мирному урегулированию конфликта с РФ.
Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС от имени Евросоюза до 10 годовщины конфликта между РФ и Грузией, передает
«К сожалению, роSSийское военное присутствие как в Абхазии, так и в Южной Осетии продолжает нарушать международное право и обязательства, принятые Россией в соответствии с соглашением от 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза», — говорится в заявлении до 10 годовщины конфликта.
ЕС подтвердил свое обязательство продолжать участвовать в усилиях по стабилизации и урегулированию конфликта в Грузии, в том числе путем сопредседательства в Женевских дискуссиях, в рамках усилий Специального представителя ЕС и постоянного присутствия на местах Миссии наблюдателей ЕС.
ЕС приветствовал пакет предложений «Шаг к лучшему будущему» правительства Грузии и считает, что он может принести пользу гражданам, проживающим по обе стороны административных границ, путем содействия торговле, образованию и мобильности.
В заявлении отмечается, что за десять лет Грузия укрепила свои демократические институты и провела реформы в области верховенства закона.
«Грузия развила процветающую экономику и стала важным направлением прямых иностранных инвестиций и туризма. Сейчас она является моделью демократической стабильности в регионе», — отмечается в заявлении.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
07.08.2018 15:30