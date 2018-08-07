ЕС указал РоSSии на нарушения обязательств в 10 годовщину войны с Грузией

Европейский Союз заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ, и о приверженности мирному урегулированию конфликта с РФ.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС от имени Евросоюза до 10 годовщины конфликта между РФ и Грузией, передает Европейская правда.

«К сожалению, роSSийское военное присутствие как в Абхазии, так и в Южной Осетии продолжает нарушать международное право и обязательства, принятые Россией в соответствии с соглашением от 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза», — говорится в заявлении до 10 годовщины конфликта.

ЕС подтвердил свое обязательство продолжать участвовать в усилиях по стабилизации и урегулированию конфликта в Грузии, в том числе путем сопредседательства в Женевских дискуссиях, в рамках усилий Специального представителя ЕС и постоянного присутствия на местах Миссии наблюдателей ЕС.

ЕС приветствовал пакет предложений «Шаг к лучшему будущему» правительства Грузии и считает, что он может принести пользу гражданам, проживающим по обе стороны административных границ, путем содействия торговле, образованию и мобильности.

В заявлении отмечается, что за десять лет Грузия укрепила свои демократические институты и провела реформы в области верховенства закона.

«Грузия развила процветающую экономику и стала важным направлением прямых иностранных инвестиций и туризма. Сейчас она является моделью демократической стабильности в регионе», — отмечается в заявлении.


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