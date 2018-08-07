СНБО проведет заседание на тему вмешательства РоSSии в предстоящие украинские выборы

Украина должна быть готова и к дезинформационным кампаниям, и к кибератакам.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны предусмотреть заседание по противодействию вмешательству РоSSийской Федерации в выборы. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"И в Киеве , и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений в подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы, чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистские, националистические и евроскептичные политические силы", - написал Порошенко.