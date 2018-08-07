СНБО проведет заседание на тему вмешательства РоSSии в предстоящие украинские выборы
Украина должна быть готова и к дезинформационным кампаниям, и к кибератакам.
Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны предусмотреть заседание по противодействию вмешательству РоSSийской Федерации в выборы. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Фейсбуке.
"И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений в подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы, чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистские, националистические и евроскептичные политические силы", - написал Порошенко.
"Мы должны быть готовы общим с нашими международными партнерами фронтом противодействовать гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению наших граждан", - отметил Порошенко.Напомним, Порошенко неделю пребывал в ЕС с частной поездкой. В Администрации президента отметили, что с 29 июля по 5 августа 2018 года Президент провел ряд встреч. Бюджетные средства на эту поездку не тратились, все расходы оплачены с личного счета Порошенко.
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Политика
07.08.2018 13:43