СНБО проведет заседание на тему вмешательства РоSSии в предстоящие украинские выборы

Украина должна быть готова и к дезинформационным кампаниям, и к кибератакам.

СНБО проведет заседание на тему вмешательства РоSSии в предстоящие украинские выборы
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны предусмотреть заседание по противодействию вмешательству РоSSийской Федерации в выборы. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений в подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы, чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистские, националистические и евроскептичные политические силы", - написал Порошенко.

"Мы должны быть готовы общим с нашими международными партнерами фронтом противодействовать гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению наших граждан", - отметил Порошенко.Напомним, Порошенко неделю пребывал в ЕС с частной поездкой. В Администрации президента отметили, что с 29 июля по 5 августа 2018 года Президент провел ряд встреч. Бюджетные средства на эту поездку не тратились, все расходы оплачены с личного счета Порошенко.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Сумах застрелили экс-депутата горсоветаВ Сумах застрелили экс-депутата горсовета
Венгрия ответила на протест Украины из-за высказываний премьера ОрбанаВенгрия ответила на протест Украины из-за высказываний премьера Орбана
Сенцова в Лабытнанги посетил местный священникСенцова в Лабытнанги посетил местный священник
В ЦАР начались беспорядки после убийства местного жителя роSSийскими наемниками, - СМИВ ЦАР начались беспорядки после убийства местного жителя роSSийскими наемниками, - СМИ
Посол Хорватии прокомментировал инцидент с отдыхом детей из КраматорскаПосол Хорватии прокомментировал инцидент с отдыхом детей из Краматорска
Блок рекламы


Похожие новости
ЕС указал РоSSии на нарушения обязательств в 10 годовщину войны с ГрузиейЕС указал РоSSии на нарушения обязательств в 10 годовщину войны с Грузией
Сенатор США раскрыл детали новых "разрушительных санкций" против РоSSииСенатор США раскрыл детали новых "разрушительных санкций" против РоSSии
В РоSSии начали выпускать заключенных по аналогу "закона Савченко"В РоSSии начали выпускать заключенных по аналогу "закона Савченко"
Япония выразила протест РоSSии из-за размещения истребителей на ИтурупеЯпония выразила протест РоSSии из-за размещения истребителей на Итурупе
Двух украинских водителей рейсового автобуса "Винница-Москва" арестовали в РоSSииДвух украинских водителей рейсового автобуса "Винница-Москва" арестовали в РоSSии
ЦИК попросил 4,3 млрд гривен на выборы Президента и РадыЦИК попросил 4,3 млрд гривен на выборы Президента и Рады
У РоSSии нет церковной собственности в Украине, - ФиларетУ РоSSии нет церковной собственности в Украине, - Филарет
Иран проведет крупные военные учения в Персидском заливеИран проведет крупные военные учения в Персидском заливе
Кабмин должен создать межведомственный орган для подачи иска к РоSSии за войну на Донбассе, - ПорошенкоКабмин должен создать межведомственный орган для подачи иска к РоSSии за войну на Донбассе, - Порошенко
Трамп пообещал оставить "как есть" санкции против РоSSииТрамп пообещал оставить "как есть" санкции против РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости