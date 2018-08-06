Полиция обнаружила спрятанные в грузовом поезде 40 гранат

Боеприпасы перевозили в вагоне с фарфоровой глиной.

Полиция изъяла 40 гранат из грузового вагона поезда в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Работники Бильмакского отделения полиции совместно с работниками станции "Камыш-Заря" в грузовом вагоне поезда, который перевозил фарфоровую глину, обнаружили боеприпасы. На место вызвали сотрудников взрывотехнического управления полиции в Запорожской области.

Фото: zp.npu.gov.uа

Полицейские изъяли 27 корпусов гранат "Ф-1", 44 запала УЗРГМ, 13 корпусов гранат "РГД-5", 1080 патронов калибра 5,45 мм, две дымовые шашки "РГД-2Б".

Всего за двое суток запорожская полиция выявила и изъяла более 1300 боеприпасов.

Все изъятое оружие направлено на исследование в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее в июле сотрудники Службы безопасности заблокировали незаконный сбыт оружия и боеприпасов в Днепропетровской области. Правоохранители установили, что житель Никополя скупал оружие, в частности незаконно вывезенное из зоны проведения Операции объединенных сил на Донбассе, реставрировал его с целью дальнейшей продажи.


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