Суд над Штепой отложили на конец сентября

Один из ее адвокатов ушел в отпуск.

Орджоникидзевский райсуд Харькова в понедельник, 6 августа, должен был провести подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, но не смог этого сделать."В связи с отпуском одного из адвокатов и заявлением Штепы и других адвокатов о невозможности продолжать слушать дело без его присутствия, суд принял решение перенести заседание", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Следующее заседание назначено на 24 сентября.

Орджоникидзевский райсуд уже пятый по счету харьковский суд, который пробует рассмотреть данное уголовное производство. Штепу начинали судить в Червонозаводском райсуде, потом передали в Коминтерновский, потом - в Ленинский, потом - в Октябрьский суд, потом - в Орджоникидзевский.

Штепе инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса.

Она находится на свободе, так как предыдущая мера пресечения - домашний арест с браслетом - закончилась 13 января, а новую ей так и не избрали.