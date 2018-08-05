На Донбассе погиб украинский военный

У Широкино оккупанты стреляли из 82-мм минометов.

За прошедшие сутки, 4 августа, боевики на Донбассе 33 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

РоSSийские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

Наемники РФ вели огонь по защитникам Крымского, Новозвановки, Троицкого, Новолуганского, Марьинки, Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Украинский позиции у Широкино противник обстрелял из 82-мм минометов.

Вследствие вражеских действий один военнослужащий погиб, двое полицейских получили ранения.

Вчера сообщалось, что под огнем противника оказались полицейские полка особого назначения Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области из состава объединенных сил, которые осуществляли патрулирование в жилых кварталах. Они получили ранения вследствие огневого столкновения.

По данным разведки двое оккупантов погибло, один получил ранения.

Напомним, вчера на пункте пропуска "Майорск" прострелили модуль пункта оказания помощи.