ООН: КНДР не прекратила разработку ядерной программы

Ранее Ким Чен Ын заявлял о полном ядерном разоружении.

ООН: КНДР не прекратила разработку ядерной программы
Фото: sibnovosti.ru

Северная Корея не прекратила разработку ни ядерной, ни ракетной программы. К такому выводу пришли после шестимесячного расследования независимые эксперты, которые подготовили специальный доклад для Совета Безопасности ООН Об этом сообщило в субботу, 4 августа, агентство Reuters.

Эксперты констатировали, что КНДР продолжает действия, за которые Совбез ООН подверг Пхеньян санкциям еще в 2006 году. С тех пор эти санкции неоднократно продлевались и ужесточались. В частности, в сентябре 2017 года Совет Безопасности ООН наложил полный запрет на экспорт из Северной Кореи текстильной продукции и ограничил продажу Пхеньяну нефтепродуктов 2 млн баррелей в год.

В конце июля источники в разведке США сообщили, что КНДР возобновила работы по созданию межконтинентальных ракет. По их информации, полученные недавно спутниковые снимки свидетельствуют, что в исследовательском центре под Пхеньяном, где были созданы первые межконтинентальные баллистические ракеты Северной Кореи, ведутся работы над одной или двумя баллистическими ракетами на жидком топливе.

Напомним, о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове лидер КНДР Ким Чен Ын договорился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином во время их встречи 27 апреля в пограничной деревне Пханмунджом. В июне судьба северокорейской ядерной программы стала одной из тем саммита США - КНДР в Сингапуре. По итогам встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына был подписан совместный документ, который обязывает Северную Корею к полной денуклеаризации Корейского полуострова.


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