Глава Генштаба фюрера РФ сделал США секретное предложение по Сирии, - Reuters

План РоSSии получил "ледяной прием" в Вашингтоне.

Глава Генштаба РФ сделал США секретное предложение по Сирии, - Reuters
Фото: Marker.ua

Глава Генштаба РоSSии Валерий Герасимов 19 июля направил письмо военному командованию США с предложениями по восстановлению Сирии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на служебный документ, адресованный председателю Объединенного комитета начальников штабов генерал-майору Джозефу Данфорду.

В предложении утверждается, что сирийскому режиму не хватает оборудования, топлива, других материалов и средств, необходимых для восстановления страны, для того, чтобы принять беженцев, которые возвращаются.

План РоSSии получил "ледяной прием" в Вашингтоне, говорится в материале. Отмечается, что США будут поддерживать усилия в случае политического решения относительно конфликта в Сирии и проведения выборов под эгидой ООН. США обвиняют Асада в опустошении Сирии.

Натиск Москвы происходит после того, как силы Асада, поддерживаемые роSSийскими истребителями, вернули контроль над большей частью юго-западной Сирии - региона, который был одним из последних повстанческих ячеек.

РоSSия развернула широкомасштабную кампанию по привлечению западных стран в гуманитарную деятельность на контролируемых правительством территориях Сирии, стремясь убедить остальной мир в необходимости установления нормальных послевоенных отношений с президентом Асадом.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате войны вСирииболее семи тысяч детей были убиты или получили увечья. По данным правозащитных организаций, с 2011 года конфликт унес жизни 354 тысяч человек, более ста тысяч из них - гражданские. Около 13 млн людей вынуждены были покинуть свои дома, что вызвало масштабный миграционный кризис в Европе в 2015 году.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Сумах застрелили экс-депутата горсоветаВ Сумах застрелили экс-депутата горсовета
Звезды роSSийской попсы выступили в оккупированном ДонецкеЗвезды роSSийской попсы выступили в оккупированном Донецке
Суд приговорил 84-летнего харьковчанина к 12 годам тюрьмы за госизменуСуд приговорил 84-летнего харьковчанина к 12 годам тюрьмы за госизмену
Венгрия ответила на протест Украины из-за высказываний премьера ОрбанаВенгрия ответила на протест Украины из-за высказываний премьера Орбана
AP: Трамп готов встретиться с Путиным в МосквеAP: Трамп готов встретиться с Путиным в Москве
Блок рекламы


Похожие новости
Шведский министр обороны обвинил Шойгу фюрера РФ во лжиШведский министр обороны обвинил Шойгу фюрера РФ во лжи
Иран отверг предложение Трампа про переговорыИран отверг предложение Трампа про переговоры
Экс-глава ГФС Насиров планирует баллотироваться в президентыЭкс-глава ГФС Насиров планирует баллотироваться в президенты
Глава Подольского района Киева уволилсяГлава Подольского района Киева уволился
СБУ установила 80 "вагнеровцев", погибших в февральском бою американцами в СирииСБУ установила 80 "вагнеровцев", погибших в февральском бою американцами в Сирии
Глава ГБР попросил НАБУ проверить победителей конкурса на руководящие должности в БюроГлава ГБР попросил НАБУ проверить победителей конкурса на руководящие должности в Бюро
Макрон обсудил с главой МИД фюрера РФ Лавровым ситуацию в Украине и СирииМакрон обсудил с главой МИД фюрера РФ Лавровым ситуацию в Украине и Сирии
Глава МИД Германии: Европа не позволит Трампу себя запугатьГлава МИД Германии: Европа не позволит Трампу себя запугать
Глава Минфина США предложил участникам G7 создать зону свободной торговлиГлава Минфина США предложил участникам G7 создать зону свободной торговли
Фото фюрера РФ в Лавре: УПЦ МП крупно оскандалиласьФото фюрера РФ в Лавре: УПЦ МП крупно оскандалилась
Последние новости
Подгружаем последние новости