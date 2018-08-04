План РоSSии получил "ледяной прием" в Вашингтоне.

Глава Генштаба РоSSии Валерий Герасимов 19 июля направил письмо военному командованию США с предложениями по восстановлению Сирии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на служебный документ, адресованный председателю Объединенного комитета начальников штабов генерал-майору Джозефу Данфорду.

В предложении утверждается, что сирийскому режиму не хватает оборудования, топлива, других материалов и средств, необходимых для восстановления страны, для того, чтобы принять беженцев, которые возвращаются.

План РоSSии получил "ледяной прием" в Вашингтоне, говорится в материале. Отмечается, что США будут поддерживать усилия в случае политического решения относительно конфликта в Сирии и проведения выборов под эгидой ООН . США обвиняют Асада в опустошении Сирии.

Натиск Москвы происходит после того, как силы Асада, поддерживаемые роSSийскими истребителями, вернули контроль над большей частью юго-западной Сирии - региона, который был одним из последних повстанческих ячеек.

РоSSия развернула широкомасштабную кампанию по привлечению западных стран в гуманитарную деятельность на контролируемых правительством территориях Сирии, стремясь убедить остальной мир в необходимости установления нормальных послевоенных отношений с президентом Асадом.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате войны вСирииболее семи тысяч детей были убиты или получили увечья. По данным правозащитных организаций, с 2011 года конфликт унес жизни 354 тысяч человек, более ста тысяч из них - гражданские. Около 13 млн людей вынуждены были покинуть свои дома, что вызвало масштабный миграционный кризис в Европе в 2015 году.