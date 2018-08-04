Генпрокуратура изучает законность получения украинского гражданства Новинским
Генеральная прокуратура взялась за проверку законности предоставления украинского гражданства депутату ВР Вадиму Новинскому.
У ГПУ возникли обоснованные сомнения считать, что в материалах дела о принятии в гражданство Украины Новинского отсутствует указ Президента Виктора Януковича от 29 мая 2012 года, на котором отсутствует оригинал подписи Януковича.
«Кроме того, в ходе досудебного расследования необходимо исследовать подлинность подписей и надписей от имени Новинского в документах, которые стали основанием для предоставления ему гражданства Украины», — сказано в решении суда Печерского районного суда Киева,
Суд удовлетворил ходатайство прокурора и разрешил изъять оригинал дела о принятии в гражданство Украины Новинского, который находится в Главном управлении Государственной миграционной службы в Киеве.
Соответствующее ходатайство было подано в рамках расследования незаконного лишения свободы архиепископа Александра (Драбинко) — личного помощника, ныне покойного Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Новинский является одним из подозреваемых в этом деле.
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