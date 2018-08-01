РоSSия закрыла британское консульство в Санкт-Петербурге

РФ отреагировала на высылку роSSийских дипломатов после отравлений "Новичком".

Великобритания официально закрыла консульство в роSSийском Санкт-Петербурге. Такого решения требовала РоSSия в ответ на британскую реакцию на отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

British Consulate General St Petersburg is now officially closed, regrettably forced on us by Russian government following Salisbury. On Monday the flag was lowered in the presence of both our first & last Consul Generals who had been posted to the city. pic.twitter.com/RcOs48Lymd

— UKinRussia???? (@ukinrussia) 1 серпня 2018 р.

"Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге официально закрыто - мера, которая, к сожалению, была применена в отношении нас правительством РоSSии после инцидента в Солсбери. В понедельник флаг был спущен в присутствии первого и последнего генконсула в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Напомним, после установления отравляющего вещества - нервно-паралитического агента "Новичок" роSSийской разработки, Лондон применил санкции и выслал из страны 23 роSSийских дипломатов. Президент США Дональд Трамп распорядился выслать 60 россиян с США и закрыл роSSийское консульство в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада также решили выслать дипломатов РФ (всего 63).

НАТО сократила состав роSSийской миссии при организации, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве. Пример ЕС повторили Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия.

В свою очередь РоSSия выслала 60 американских дипломатов.


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