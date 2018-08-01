Бельгия вводит для своих журналистов плату за проверку безопасности на саммитах ЕС
Нововведение касается уже ближайшего саммита, назначенного на 18 октября.
Журналисты, которые посещают саммиты ЕС, должны будут платить 50 евро каждые полгода за прохождение проверки безопасности. Изменения опубликованы в процедуре аккредитации на октябрьский саммит Евросоюза в Брюсселе, сообщает Euractiv.
В Европейском совете заявили, что с 1 июня новое бельгийское законодательство предусматривает плату в размере 50 евро за прохождение проверки безопасности. Результаты проверки будут действовать полгода.
Плату должен внести работодатель любого представителя СМИ, если он имеет бельгийское гражданство или является резидентом Бельгии. На сайте Совета сказано, что бельгийские власти посылать счет-фактуру работодателю журналистов - это значит, что журналистам самим не нужно будет платить сбор.
Иностранцы от платы освобождены.
Около тысячи журналистов, освещающих вопросы ЕС, постоянно находятся в Брюсселе. Большинство из них посещают саммиты ЕС, которые происходят примерно пять раз в год. Это означает, что бельгийские власти может заработать примерно 50 000 евро в течение полугода.
Пресс-служба Совета ЕС заявила, что удивлена информацией о действии нового бельгийского закона. Закон посчитали дискриминирующим, а также отметили, что этот шаг является беспрецедентным по сравнению с любыми другими международными событиями.
Протест против внеднрения платы за безопасность высказала также Международная ассоциация прессы.
API protests against Belgian €50 EU-summit security screening fee.
Напомним, осенью прошлого года в Брюсселе в результате массовых беспорядков были задержаны более 30 человек. Массовые акции никак не были связаны с международной безопасностью - полиция пыталась разогнать несанкционированную встречу поклонников музыкального исполнителя.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.