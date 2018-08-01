Бельгия вводит для своих журналистов плату за проверку безопасности на саммитах ЕС

Нововведение касается уже ближайшего саммита, назначенного на 18 октября.

Журналисты, которые посещают саммиты ЕС , должны будут платить 50 евро каждые полгода за прохождение проверки безопасности. Изменения опубликованы в процедуре аккредитации на октябрьский саммит Евросоюза в Брюсселе, сообщает Euractiv.

В Европейском совете заявили, что с 1 июня новое бельгийское законодательство предусматривает плату в размере 50 евро за прохождение проверки безопасности. Результаты проверки будут действовать полгода.

Плату должен внести работодатель любого представителя СМИ , если он имеет бельгийское гражданство или является резидентом Бельгии. На сайте Совета сказано, что бельгийские власти посылать счет-фактуру работодателю журналистов - это значит, что журналистам самим не нужно будет платить сбор.

Иностранцы от платы освобождены.

Около тысячи журналистов, освещающих вопросы ЕС , постоянно находятся в Брюсселе. Большинство из них посещают саммиты ЕС , которые происходят примерно пять раз в год. Это означает, что бельгийские власти может заработать примерно 50 000 евро в течение полугода.

Пресс-служба Совета ЕС заявила, что удивлена информацией о действии нового бельгийского закона. Закон посчитали дискриминирующим, а также отметили, что этот шаг является беспрецедентным по сравнению с любыми другими международными событиями.

Протест против внеднрения платы за безопасность высказала также Международная ассоциация прессы.

Напомним, осенью прошлого года в Брюсселе в результате массовых беспорядков были задержаны более 30 человек. Массовые акции никак не были связаны с международной безопасностью - полиция пыталась разогнать несанкционированную встречу поклонников музыкального исполнителя.