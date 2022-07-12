Лукашенко і надалі допомагатиме Путіну, аби лише не вводити свою армію в Україну – ISW

Президент Білорусі Олександр Лукашенко надалі надаватиме російським військам доступ до білоруського повітряного простору, щоб продемонструвати хоча б номінальну підтримку президенту Росії Володимиру Путіну. Проте він продовжить уникати прямого залучення армії Білорусі у війні проти України. Такі висновки у своєму черговому огляді за 11 липня зробили аналітики Американського інституту вивчення війни ISW .

Такі висновки вони зробили, спираючись на низку фактів. Зокрема уряд Білорусі передав Росії в користування аеродром Прибитки в Гомельській області. Незалежна білоруська моніторингова організація The Hajun Project аналогічно повідомила 11 липня, що літак російської бортової системи попередження та управління (АВАКС) вперше з 4 квітня залетів у повітряний простір Білорусі. Проєкт Hajun зазначив, що білоруський уряд запровадив нові обмеження повітряного простору вздовж кордону з Україною, де літак АВАКС патрулював між 10 і 11 липня, інформує ZN.ua .