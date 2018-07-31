Старший инспектор киевской таможни задержана за взятку почти в $3,5 тысячи

Задержанной готовят сообщение о подозрении.

Старший инспектор киевской таможни задержана за взятку в 3,4 тысячи долларов США, информирует пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

"Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины непосредственно после получения последней части неправомерной выгоды в размере $1,2тыс. задержала старшего государственного инспектора отдела таможенного оформления №5 таможенного поста "Киев - Аэропорт" Киевской городской таможни Государственной фискальной службы Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, установлено, что чиновница в июле 2018 года требовала и получила четырьмя частями от двух гражданок Украины неправомерную выгоду в размере $3,4 тыс. за беспрепятственное перемещение товаров в международном пункте пропуска "Киев-Аэропорт" без создания искусственных препятствий.

"Получение чиновницей указанных сумм задокументировано во время проведения негласных следственных (розыскных) действий. Полученная взяточницей неправомерная выгода изъята", - отмечают в прокуратуре.

В настоящее время задержанной готовят сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (Принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины, ходатайство в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу и об отстранении от занимаемой должности.

Ранее в июле прокурора из Жмеринки задержали за взятку $6 тысяч.


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