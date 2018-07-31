Вселенский патриархат может рассмотреть "украинский вопрос" в сентябре

На 1-3 сентября назначено общее собрание епископата.

1-3 сентября 2018 года Вселенский патриархат проведет общее собрание епископата, перед которым состоится сессия священного синода. В рамках этого собрания могут рассмотреть "украинский вопрос".

Об этом сообщил в фейсбуке официальный представитель УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

"Тематика собрания (Синакса) обозначена как вопросы, связанные с Матерью-церковью и шире - с православием. И то, и другое определение дают основание предполагать, что речь пойдет об «украинском вопросе»," - заявил священнослужитель.

Предыдущее собрание всех иерархов трона (аналог архиерейского собора в других поместных церквях) происходило в сентябре 2015 года. Тогда, как отмечает арихепископ Евстратий, в финальную стадию вошла подготовка к Всеправославному собору.

Напомним, в апреле 2018 года Порошенко подписал обращение к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. С такой просьбой к нему обратились предстоятели УПЦ КП Филарет и Украинской автокефальной православной церкви Макарий. Тогда же обращение было поддержано Верховной Радой.

В дни празднования 1030-летия крещения Украины-Руси Порошенко встретился с делегацией Вселенского патриархата, во время которого ему передали обращение Вселенского патриарха Варфоломея, где он подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию

Предстоятель УПЦ КП Филарет уверен, что томос об автокефалии украинской церкви будет предоставлен уже в этом году.