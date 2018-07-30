СБУ засекретила дело об угрозах Пашинского в адрес секретаря комнацбезопасности

Пашинский отрицает угрозы Блистив.

СБУ засекретила дело об угрозах Пашинского в адрес секретаря комнацбезопасности
Фото: Макс Требухов

Служба безопасности Украины засекретила информацию о ходе расследования возможных угроз главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны депутата Сергея Пашинского в адрес секретаря комитета Татьяны Блистив.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

"Согласно статье 222 (недопустимость разглашения сведений досудебного расследования) Уголовного процессуального кодекса и статьи 387 (разглашение данных досудебного следствия или дознания) Уголовного кодекса, предоставить другую информацию относительно уголовного производства не представляется возможным", - говорится в ответе.

В частности, СБУ отказалась сообщить информацию о том, допрашивался ли по делу Пашинский и Блистив, а также о том, на каком этапе находится расследование дела.

Как сообщалось, Генпрокуратура поручила СБУ расследовать угрозы секретарю комитета нацбезопасности со стороны Пашинского.

Пашинский отрицает угрозы Блистив и заявляет о присвоении ею средств из зарплатного фонда помощников депутата.


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