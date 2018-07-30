Дональд Трамп пригрозил заблокировать работу правительства США

Президент США Дональд Трамп угрожает заблокировать работу правительства, если демократы в Конгрессе не поддержат его программу обеспечения безопасности США, которая предусматривает строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом он написал на своей странице в Twitter в воскресенье, 29 июля.

«Я готов «прекратить работу» правительства, если демократы (в конгрессе) не дадут нам достаточно голосов для обеспечения безопасности на границах. В частности, речь идет о строительстве Стены! (с Мексикой)» — отметил он.

Кроме того, Трамп призывает Конгресс изменить существующую систему систему «зеленой карты», которая используется для привлечения мигрантов. Президент США считает, что необходимо отменить лотерею по выдаче гражданства. «Нам нужно, чтобы в нашу страну прибывали великолепные люди», — написал Дональд Трамп.

Напомним, что в ноябре этого года в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, потому демократы и республиканцы идут на самые экстравагантные ходы, чтобы склонить избирателей в свою пользу.


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