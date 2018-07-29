Эрдоган угрожает США судом в случае блокирования поставок истребителей F-35
Конгресс решил таким образом давить на Турцию в связи с ее решением приобрести роSSийские системы ПРО "С-400".
В случае блокирования поставки новейших американских истребителей пятого поколения F-35 для турецких ВВС Анкара может обратиться с иском против США в международный арбитраж.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телекомпании Haberturk, пишет Reuters.
Турция обратится в международный арбитраж, если Соединенные Штаты заблокируют продажу истребителей F-35 Анкаре, процитировал телеканал слова Эрдогана.
Ранее сообщалось, что Конгресс США официально запретил поставки истребителей F-35 Joint Strike Fighter турецкой армии.
Вопрос поставок F-35 был использован законодателями Конгресса, чтобы оказать давление на Турцию в связи с ее решением приобрести роSSийские системы ПРО "С-400".
В США считают, что решение Анкары о приобретении противоракетной системы роSSийского производства подтолкнет Турцию глубже в сферу влияния Москвы на Ближнем Востоке.
Этот шаг также снизит военную операционную совместимость между Турцией, союзником НАТО, и ее партнерами.
Кроме того, запрет поставок истребителей не позволит Москве получить важные знания о работе F-35, которые являются военной тайной Вашингтона.
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