Гражданин Ганы в аэропорту "Борисполь" просил за 200 долларов пустить его в Украину

Мужчину задержали.

В аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали иностранца из Западной Африки, который пытался незаконно проникнуть в Украину, предлагая взятку в размере 200 долларов. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Инцидент произошел 28 июля в 19:25.

"Гражданин Ганы предлагал украинскому офицеру неправомерную выгоду за пропуск на территорию Украины в международном аэропорту "Борисполь" без законных на то оснований, то есть по признакам уголовного преступления", - говорится в сообщении

Офицер-пограничник сообщил о незаконной предложение сотрудникам военной прокуратуры Дарницкого гарнизона, после чего иностранца задержали.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

Напомним, ранее в аэропорту "Борисполь" задержали бизнесмена, спонсирующего боевиков "ДНР".