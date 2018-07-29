Гражданин Ганы в аэропорту "Борисполь" просил за 200 долларов пустить его в Украину
Мужчину задержали.
В аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали иностранца из Западной Африки, который пытался незаконно проникнуть в Украину, предлагая взятку в размере 200 долларов. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Инцидент произошел 28 июля в 19:25.
"Гражданин Ганы предлагал украинскому офицеру неправомерную выгоду за пропуск на территорию Украины в международном аэропорту "Борисполь" без законных на то оснований, то есть по признакам уголовного преступления", - говорится в сообщении
Офицер-пограничник сообщил о незаконной предложение сотрудникам военной прокуратуры Дарницкого гарнизона, после чего иностранца задержали.
В настоящее время проводятся следственные действия.
Напомним, ранее в аэропорту "Борисполь" задержали бизнесмена, спонсирующего боевиков "ДНР".
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