Орбан поддержал идею Бэннона о "правой революции" в ЕС

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан поддержал идею создания новой группы евроскептиков, которую предложил бывший советник президента США Стив Бэннон.

Об этом сообщает Reuters.

Орбан заявил, что пришло время для того, чтобы кто-то из Соединенных Штатов прибыл в Европу и распространил консервативное мышление вместо либеральных ценностей.

Венгерский премьер открыто не сказал, будет ли он участвовать в работе группы Бэннон, но пожелал успеха этому проекту.

По словам Орбана, Бэннон понял, что в Европе существует возможность распространять консервативные ценности, и это будет положительным явлением, поскольку приведет к «разнообразию» и позволит европейцам увидеть консервативное лицо Америки.