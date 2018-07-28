Орбан поддержал идею Бэннона о "правой революции" в ЕС
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан поддержал идею создания новой группы евроскептиков, которую предложил бывший советник президента США Стив Бэннон.
Об этом сообщает Reuters.
Орбан заявил, что пришло время для того, чтобы кто-то из Соединенных Штатов прибыл в Европу и распространил консервативное мышление вместо либеральных ценностей.
Венгерский премьер открыто не сказал, будет ли он участвовать в работе группы Бэннон, но пожелал успеха этому проекту.
По словам Орбана, Бэннон понял, что в Европе существует возможность распространять консервативные ценности, и это будет положительным явлением, поскольку приведет к «разнообразию» и позволит европейцам увидеть консервативное лицо Америки.
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