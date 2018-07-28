Орбан поддержал идею Бэннона о "правой революции" в ЕС

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан поддержал идею создания новой группы евроскептиков, которую предложил бывший советник президента США Стив Бэннон.

Об этом сообщает Reuters.

Орбан заявил, что пришло время для того, чтобы кто-то из Соединенных Штатов прибыл в Европу и распространил консервативное мышление вместо либеральных ценностей.

Венгерский премьер открыто не сказал, будет ли он участвовать в работе группы Бэннон, но пожелал успеха этому проекту.

По словам Орбана, Бэннон понял, что в Европе существует возможность распространять консервативные ценности, и это будет положительным явлением, поскольку приведет к «разнообразию» и позволит европейцам увидеть консервативное лицо Америки.

Источник: Лига


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Одна из основательниц движения Femen покончила с собой в ПарижеОдна из основательниц движения Femen покончила с собой в Париже
В мяче, который фюрер РФ подарил Трампу, обнаружили передатчикВ мяче, который фюрер РФ подарил Трампу, обнаружили передатчик
Члена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничниковЧлена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничников
Звезды роSSийской попсы выступили в оккупированном ДонецкеЗвезды роSSийской попсы выступили в оккупированном Донецке
Украина добавлена в список стран, которым Канада продает летальное оружиеУкраина добавлена в список стран, которым Канада продает летальное оружие
Блок рекламы


Похожие новости
Орбан: если бы правил, как Меркель, меня бы выкинули с работыОрбан: если бы правил, как Меркель, меня бы выкинули с работы
Норвегия поддержала Крымскую декларацию СШАНорвегия поддержала Крымскую декларацию США
В Конгрессе США поддержали выделение Украине $250 млн на усиление безопасности в 2019В Конгрессе США поддержали выделение Украине $250 млн на усиление безопасности в 2019
МИД Чехии поддержал Крымскую декларацию СШАМИД Чехии поддержал Крымскую декларацию США
ЕС поддержал "Крымскую декларацию" СШАЕС поддержал "Крымскую декларацию" США
Во время ужина саммита НАТО Юнкер чуть не упал, но его поддержал Порошенко
Правительство Чехии поддержало закон об однополых бракахПравительство Чехии поддержало закон об однополых браках
Комитет свободы слова не поддержал идею Вилкула запретить пропаганду однополых отношенийКомитет свободы слова не поддержал идею Вилкула запретить пропаганду однополых отношений
Европарламент поддержал выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощиЕвропарламент поддержал выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи
В Евросоюзе призвали Орбана не нарушать гражданские свободыВ Евросоюзе призвали Орбана не нарушать гражданские свободы
Последние новости
Подгружаем последние новости