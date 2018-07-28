В бою с ДРГ боевиков погибли 2 украинских военных, еще 2 ранены

Противник понес значительные потери.

В зоне боевых действий на Донбассе в субботу погибли два украинских военных, еще двое получили ранения.

Пресс-центр штаба ООС сообщает, что днем, используя режим прекращения огня, враг силами диверсионно-разведывательной группы в составе до 15 боевиков, предпринял попытку захватить позиции одного из подразделений в районе населенного пункта Крымское.

"Но на пути их намерениям стали наши защитники, которые выполняли задачи на наблюдательном посту и приняли бой с почти вчетверо превосходящим противником. Устойчивым удерживанием занимаемых позиций они обеспечили подход резервной группы наших подразделений во главе с командиром роты", - говорится в сообщении.

Получив решительный отпор, противник под плотным огнем украинских военных попытался уйти под прикрытием своей артиллерии. Их отход был отрезан огнем минометного подразделения Объединенных сил.

"Благодаря четком и слаженным действиям подразделений противник понес значительные потери - до 4 убитыми и 6 ранеными. К сожалению, в ходе почти двухчасового боя, мы потеряли двух сыновей Украины и еще двое были ранены", - сообщают в штабе.

Всего в течение текущих суток, с 7:00 до 18:00, роSSийские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское Авдеевка, Павлополь и Лебединское.

Ранее сообщалось, что накануне на Донбассе боевики 34 раза открывали огонь за сутки, один военный погиб.