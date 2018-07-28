Новостей.COM ⇒ Политика

AP: Трамп готов встретиться с Путиным в Москве Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что «готов посетить Москву» для проведения встречи с президентом РоSSийской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство АР. В частности, такое заявление распространил Белый дом. Подчеркивается, что Трамп готов приехать в столицу РоSSии, когда получит «официальное приглашение» от Путина. Источник: RBC.ua

Хвыля

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.