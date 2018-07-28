AP: Трамп готов встретиться с Путиным в Москве

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что «готов посетить Москву» для проведения встречи с президентом РоSSийской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщает агентство АР.

В частности, такое заявление распространил Белый дом. Подчеркивается, что Трамп готов приехать в столицу РоSSии, когда получит «официальное приглашение» от Путина.

Источник: RBC.ua


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