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2018-07-28
AP: Трамп готов встретиться с Путиным в Москве
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что «готов посетить Москву» для проведения встречи с президентом РоSSийской Федерации Владимиром Путиным.
Об этом сообщает агентство АР.
В частности, такое заявление распространил Белый дом. Подчеркивается, что Трамп готов приехать в столицу РоSSии, когда получит «официальное приглашение» от Путина.
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