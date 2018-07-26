Директору проектного института МВД предъявили подозрение в махинациях с недвижимостью

Его обвинили в незаконном завладении офисного здания на Оболони.

Прокуратура Киева сообщила подозрении директору Государственного специального проектного института МВД . Ему инкриминируют махинации с недвижимостью, в результате которого госбюджету был нанесен ущерб на сумму в 14,4 млн гривен, а строительной компании "Киевгорстрой-1" - на сумму 11,5 млн грн.

Об этом говорится на сайте прокуратуры.

В 2009 году между ГСПИ и "Киевгорстроем-1" был заключен договор на покупку административного нежилого здания на ул.Тимошенко в Оболонском районе Киева . Стоимость договора составляла 14,4 млн гривен. Средства были переведены на счета компании, но здание во владение института не перешло. Поэтому договор был расторгнут, а строительная компания по решению суда обязалась вернуть институту средства.

Однако директор института, не предприняв никаких мер для возвращения 14,4 млн гривен с должника и не имея прав на спорное здание, при помощи государственного регистратора безвозмездно завладел зданием, а после выставил его на продажу, оценив в 1,25 млн долларов США .

На данный момент готовится ходатайство об избрании в качестве меры пресечения для обоих участников преступной схемы содержания под стражей. Директор института обвиняется по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением), ч.2 ст.366 (служебный подлог), ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса, а его пособник - по ч.4 ст.190 КК України.