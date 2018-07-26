Судью, которая посадила Крысина в СИЗО, отстранили от его дела

Производство будет рассматриваться заново

Судью, которая посадила Крысина в СИЗО, отстранили от его дела
Фото: Макс Требухов

Дарницкий районный суд Киева в лице судьи Ольги Просаловой в четверг, 26 июля, отвел судью Любовь Леонтюк от рассмотрения дела "титушковода" Юрия Крысина. Именно Леонтюк отправила его в СИЗО весной этого года.

Об этом сообщила вдова убитого "титушками" журналиста Вячеслава Веремия.

Отвод был заявлен адвокатами Крысина.

Решение значит, что дело будет рассматриваться заново. Впрочем, угроза повторного рассмотрения была и раньше. Прокурор Юлия Малашич говорила, что дело Крысина могут начать рассматривать заново из-за того, что судья Леонтюк с сентября уходит на пенсию.

Представитель ГПУ Алексей Донской заявил, что для обвинения это решение является "полной неожиданностью и полным шоком, поскольку мы уверены, что никаких оснований для отвода не было, и сторона защиты нарушила все возможные нормы, которые только могла при подаче этого заявления".

"Мы воспринимали это заявление как злоупотребление правом на отвод... Конкретно для этого дела это означает рассмотрение его с самого начала. То есть аж со стадии подготовительного судебного заседания", - цитирует прокурора "Цензор".

Дело о похищении и пытках активистов Майдана рассматривает Дарницкий суд.

29 марта 2018 года Крысину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Потерпевшими по этому делу являются три человека: видеооператор Владислав Иваненко, а также мать погибшего журналиста Вячеслава Веремия Екатерина Веремий и его жена Светлана Кирилаш.

Дело включает в себя три эпизода. Первый касается событий 21 января 2014 года, когда Иваненко похитили на станции метро, увезли в палаточный лагерь "титушек" и пытали. Когда выяснилось, что Иваненко к Автомайдану отношения не имеет, его отпустили. Крысину по этому эпизоду инкриминируют пособничество в похищении и пытках Иваненко, так как он предоставил для этого свою группу титушек и обещал им вознаграждение. Второму фигуранту Сергею Чемесу инкриминируют то же самое, так как он охранял потерпевшего и координировал свои действия с Крысиным.

Второй эпизод касается нападения "титушек" на активистов на Прорезной 18 февраля 2014 года. По этому эпизоду Чемесу и Крысину инкриминируют хулиганство и незаконное препятствование проведению митинга.

Третий эпизод касается убийства журналиста Веремия в ночь на 19 февраля 2014 года. В этом эпизоде обвиняемым является только Чемес, т.к. он, по данным следствия, держал Веремия, пока его избивали.

В декабре 2017 года Шевченковский райсуд приговорил Крысина к 4 годам тюрьмы условно. Суд счел, что его действия подпадают под статью "хулиганство". Позже приговор был изменен, а судья, вынесший его, подал в отставку.


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