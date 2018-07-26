Контрразведка задержала контрактника ВСУ за намерение перейти на сторону "ДНР"

Он рассчитывал заработать денег.

Контрразведка задержала контрактника ВСУ за намерение перейти на сторону "ДНР"
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Военная контрразведка задержала 24-летнего контрактника Вооруженных сил Украины. Его заподозрили в намерении перейти на сторону "ДНР".

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил на Донбассе.

Утверждается, что военный рассчитывал заработать денег и, самостоятельно проявив инициативу, начал через соцсети передавать боевику "ДНР" координаты позиций и техники ВСУ в районе проведения боевых действий, а потом попросился в состав этой террористической организации.

"Я написал [боевику] Георгию, что хочу перейти на сторону ДНР, на что он мне ответил, что мне нужно переодеться в гражданскую одежу и поехать в город Докучаевск, чтобы встретиться с представителями МГБ ДНР для дальнейшего сотрудничества", - рассказал военный.

23 июля Волновахский отдел полиции по материалам контрразведки открыл уголовное производство. Пока что оно квалифицировано только по ч.3 ст.410 (кража военного имущества), так как военный признался в продаже через интернет двух приборов ночного видения и радиостанции за 16 тысяч гривен.

Напомним, в начале июля полиция задержала контрактника, который вступил в ВСУ после службы в "ДНР".


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