В Бурятії контрактникам погрожують ув’язненням за відмову воювати в Україні

Семеро російських окупантів-контрактників, що служили у військовій частині в БурятіЇ, заявили, що командування почало їм погрожувати, коли вони написали рапорти про відмову воювати в Україні, повідомляє Медіазона з посиланням на аудіозапис, який надала голова фонду «Свободная Бурятія» Алєксандра Гармажапова.

На початку запису військові видаються, свої імена називають Ілля Камінскій, Алдар Диликов, Владімір Мальков, Андрєй Мартинов, Сєргєй Арсенов, Віктор Дурних та Ніколай Васільєв служили в 11-й окремій гвардійській десантно-штурмовій бригаді (військова частина №32364, дислокована в Улан-Уде), а після кількох місяців війни написали рапорти про відмови від участі у ній.

«Ми всі написали рапорти, командування відреагувало негативно. Тобто розпочалися погрози з боку командування. <…> Погрожували рапортами, казали, що до ППД (пункт постійної дислокації — ред.) ніхто не потрапить, приїжджав начальник військово-слідчого відділу Дніпропетровської та Херсонської області. Казали, що створили штурм-загін під Луганськом, і після СІЗО-1 відправляють усіх туди», — розповідає один із військових.

За його словами, військових, які відмовилися воювати, групами по вісім-десять людей везуть у військову комендатуру, де на три-чотири дні замикають у якомусь гаражі. У цей час людей годують раз на день. Потім їх відправляють до СІЗО під Луганськом.

Інший окупант, що відмовився воювати- єфрейтор Ілья Камінскій, сказав телеканалу "Настоящее время", що також знає про гараж, у якому замикають військових. За його словами, він дізнався про це від товариша по службі, який бачив, як десятьох військовослужбовців 11-ї бригади тримають у гаражі за відмову від служби.

Військових змусили писати пояснювальні, що вони хочуть продовжувати виконувати бойові дії. Командування не підписувало і навіть рвало рапорти про звільнення.

Єфрейтор Ілья Камінській стверджує, що написав близько 20 рапортів, але жодного з них не розглянули. Наприкінці квітня він подав перший рапорт про відпустку, оскільки у нього народилася дитина. Після цього він подав ще кілька рапортів, останній — про відмову від участі у війні.