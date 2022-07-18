В Бурятії контрактникам погрожують ув’язненням за відмову воювати в Україні
Солдатів, які не хочуть йти на війну тримають у підвалі, а далі відправляють у СІЗО
Семеро російських окупантів-контрактників, що служили у військовій частині в БурятіЇ, заявили, що командування почало їм погрожувати, коли вони написали рапорти про відмову воювати в Україні, повідомляє Медіазона з посиланням на аудіозапис, який надала голова фонду «Свободная Бурятія» Алєксандра Гармажапова.
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«Ми всі написали рапорти, командування відреагувало негативно. Тобто розпочалися погрози з боку командування. <…> Погрожували рапортами, казали, що до ППД (пункт постійної дислокації — ред.) ніхто не потрапить, приїжджав начальник військово-слідчого відділу Дніпропетровської та Херсонської області. Казали, що створили штурм-загін під Луганськом, і після СІЗО-1 відправляють усіх туди», — розповідає один із військових.
За його словами, військових, які відмовилися воювати, групами по вісім-десять людей везуть у військову комендатуру, де на три-чотири дні замикають у якомусь гаражі. У цей час людей годують раз на день. Потім їх відправляють до СІЗО під Луганськом.
Інший окупант, що відмовився воювати- єфрейтор Ілья Камінскій, сказав телеканалу "Настоящее время", що також знає про гараж, у якому замикають військових. За його словами, він дізнався про це від товариша по службі, який бачив, як десятьох військовослужбовців 11-ї бригади тримають у гаражі за відмову від служби.
Військових змусили писати пояснювальні, що вони хочуть продовжувати виконувати бойові дії. Командування не підписувало і навіть рвало рапорти про звільнення.
Єфрейтор Ілья Камінській стверджує, що написав близько 20 рапортів, але жодного з них не розглянули. Наприкінці квітня він подав перший рапорт про відпустку, оскільки у нього народилася дитина. Після цього він подав ще кілька рапортів, останній — про відмову від участі у війні.