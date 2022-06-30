Університети і коледжи в Україні можуть перейти на шестиденну форму навчання

Взимку пропонують зробити довгі канікули.

Університети і коледжи в Україні можуть перейти на шестиденну форму навчання
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Міністерство освіти і науки рекомендувало закладам фахової передвищої та вищої освіти почати навчання в 2022/23 році для студентів старших курсів орієнтовно з 15 серпня 2022 року. Про це йдеться у листі МОН, адресованому керівникам закладів освіти.

Також у МОН пропонують використовувати для навчання суботні дні теплої частини року. Закладам освіти рекомендували внести відповідні зміни до графіку освітнього процесу та відпусток працівників.

Згідно з рекомендаціями, структуру навчального року доведеться скорегувати, передбачивши завершення зимової заліково-екзаменаційної сесії до кінця листопада 2022 року, а початок другого семестру – орієнтовно 15 лютого 2023 року, інформує ZN.ua.

Освітній процес для студентів перших курсів закладів фахової передвищої освіти на основі 9 класів рекомендовано розпочати орієнтовно з 15 серпня, а студентів перших курсів закладів освіти на основі повної загальної середньої освіти – орієнтовно 15 вересня, але не пізніше 1 жовтня.

Першокурсникам-магістрам на основі вищої освіти рекомендують розпочати навчання 1 жовтня 2022 року.


Таїсія Ястремська, ZN.ua





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