В крымском селе обыскивают подростков за сожженный флаг РоSSии
Обыски проходят у крымских татар.
В поселке Курское Белогорского района Крыма 26 июля устроили массовые обыски у несовершеннолетних крымских татар сразу по четырем адресам. Об этом сообщает корреспондент русской службы Радио Свобода.
В частности, обыски проходят у несовершеннолетних в поселке Курское: Мустафы Коки, Умера Абдувелиева, Ризвана Сейтхалилова, Сейтумера Асанова.
Еще один обыск ранее прошел в селе Холодовка Судакского района у Азиз-Мухаммеда Алиева. По информации гражданской инициативы "Крымская солидарность" Азиз-Мухаммед остался дома. Технику не изъяли, силовики ограничились визуальным осмотром.
Всех пятерых несовершеннолетних подозревают в том, что они сняли роSSийский флаг с сельсовета Курского и сожгли в конце июня 2018 года. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 329 УК РоSSии о надругательстве над государственными символами РоSSии. Сразу после инцидента у всех подозреваемых были взяты объяснения.
После аннексии в Крыму фактические роSSийские власти практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в РоSSии организацией "Хизб ут-Тахрир".
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Политика
26.07.2018 10:54