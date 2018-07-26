Аваков объявил о ликвидации очередей на загранпаспорт

"Ситуация нормализовалась неделю назад, единичные случаи задержки в день-два еще наблюдались".

Министр внутренних дел Арсен Аваков объявил, что Украине удалось ликвидировать очереди на загранпаспорт, возникшие в связи с введением безвизового режима с Евросоюзом более года назад.

"По всей территории Украины больше нет очередей на получение нового биометрического загранпаспорта. На самом деле ситуация нормализовалась неделю назад, но поскольку единичные случаи задержки выдачи документов в день-два еще наблюдались, то сегодня могу официально заявить: задержек в выдаче загранпаспортов больше нет", - написал он в фейсбуке.

Раньше срочное оформление паспорта занимало месяц вместо 7 дней, а несрочное – 2-3 месяца вместо 20 дней.

По его словам, теперь задержка в выдаче документа может объясняться только идентификацией в том случае, если человек получал паспорт в населенном пункте, который сегодня находится под роSSийской оккупацией. "К сожалению, агрессор создал для этих людей огромные проблемы, причем они частично останутся даже после деоккупации, так как бумажные архивы скомпроментованы", - заявил Аваков.

Напомним, что из-за ажиотажного спроса на биометрические загранпаспорта полиграфкомбинат "Украина" был вынужден закупить вторую линию для печати бланков. Ее ввели в эксплуатацию в начале 2018 года.