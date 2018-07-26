Аваков объявил о ликвидации очередей на загранпаспорт
"Ситуация нормализовалась неделю назад, единичные случаи задержки в день-два еще наблюдались".
Министр внутренних дел Арсен Аваков объявил, что Украине удалось ликвидировать очереди на загранпаспорт, возникшие в связи с введением безвизового режима с Евросоюзом более года назад.
"По всей территории Украины больше нет очередей на получение нового биометрического загранпаспорта. На самом деле ситуация нормализовалась неделю назад, но поскольку единичные случаи задержки выдачи документов в день-два еще наблюдались, то сегодня могу официально заявить: задержек в выдаче загранпаспортов больше нет", - написал он в фейсбуке.
Раньше срочное оформление паспорта занимало месяц вместо 7 дней, а несрочное – 2-3 месяца вместо 20 дней.
По его словам, теперь задержка в выдаче документа может объясняться только идентификацией в том случае, если человек получал паспорт в населенном пункте, который сегодня находится под роSSийской оккупацией. "К сожалению, агрессор создал для этих людей огромные проблемы, причем они частично останутся даже после деоккупации, так как бумажные архивы скомпроментованы", - заявил Аваков.
Напомним, что из-за ажиотажного спроса на биометрические загранпаспорта полиграфкомбинат "Украина" был вынужден закупить вторую линию для печати бланков. Ее ввели в эксплуатацию в начале 2018 года.
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