Грановский считает нормальной ночную встречу Порошенко и Сытника

"Может ли президент предложить чиновнику встретиться и поговорить? Думаю, что может".

Депутат Верховной Рады Александр Грановский считает, что ночная встреча президента Петра Порошенко и директора Национального антикоррупционного бюро, которая состоялась в апреле 2018 года, была рабочим моментом.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

По данным программы "Схемы", Сытник приезжал в имение главы государства ночью 26 апреля. При этом журналисты заявили, что в это же время резиденцию, скорее всего, посещал депутат Грановский, потому что его машины были замечены у ворот резиденции.

Сытник заявил, что не виделся с Грановским, а сам депутат в интервью УП отказался подтвердить свое присутствие. "Что зафиксировали журналисты? Машины, которыми кто-то пользуется. А может, ими пользуется и кто-то другой? Фактом были машины, а все остальное - интерпретации и домыслы. О том, кто был на той встрече, могут знать точно только те, кто на ней был", - сказал Грановский.

При этом он добавил, что никакого подвоха в ночных переговорах Порошенко и Сытника не было.

"Давайте посмотрим на ситуацию трезво. Может ли президент предложить любому чиновнику, в том числе директору НАБУ, встретиться и поговорить? В первую очередь о том, чем самому НАБУ помочь. Я думаю, что может. Может ли Сытник в такой ситуации отказаться от встречи? Я не вижу никаких оснований, которые бы его заставили это сделать. Почему он не может встретиться с президентом, если, конечно, такая встреча и правда была?" - сказал Грановский.

По его мнению, Президент просто хотел проконсультироваться с Сытником, а не занимался согласованием вопросов.