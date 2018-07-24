США не будут отправлять своих граждан в РоSSию на допросы – Помпео

После того, как Сенат США принял резолюцию в защиту американских официальных лиц от допросов иностранными государствами, глава Госдепартамента США Майк Помпео подтвердил намерение придерживаться такой позиции.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CBN, текст которого распространило внешнеполитическое ведомство США, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Администрация (президента Трампа – ред.) не собирается отправлять или заставлять американцев приезжать в РоSSию для того, чтобы быть допрошенными Владимиром Путиным и его командой», — ответил Помпео на прямой вопрос ведущего.

Он отметил, что хотя президент Трамп и оценивает встречу с Путиным в Хельсинки 16 июля как возможность для создания прямого канала общения, он все же осознает, что интересы обоих государств не разделяются в полной мере.

Напомним, перед встречей в Хельсинки американская сторона выдвинула официальные обвинения 12 сотрудников роSSийского ГРУ в последовательном вмешательстве в выборы в США путем хакерских атак и взломов, направленных против штаба демократов.

Возможность проведения допроса этих лиц обсуждалась на переговорах президентов в финской столице. В ответ РоSSия выдвинула требование допросить бывших американских чиновников, в том числе дипломатов по другому делу.

На прошлой неделе Сенат США принял резолюцию, которая защищает от допросов со стороны иностранных государств (в том числе, правительства РФ) всех американских дипломатов, чиновников, политиков, правоохранителей и военных.


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