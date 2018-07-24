США не будут отправлять своих граждан в РоSSию на допросы – Помпео

После того, как Сенат США принял резолюцию в защиту американских официальных лиц от допросов иностранными государствами, глава Госдепартамента США Майк Помпео подтвердил намерение придерживаться такой позиции.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CBN, текст которого распространило внешнеполитическое ведомство США , сообщает собственный корреспондент Укринформа .

«Администрация (президента Трампа – ред.) не собирается отправлять или заставлять американцев приезжать в РоSSию для того, чтобы быть допрошенными Владимиром Путиным и его командой», — ответил Помпео на прямой вопрос ведущего.

Он отметил, что хотя президент Трамп и оценивает встречу с Путиным в Хельсинки 16 июля как возможность для создания прямого канала общения, он все же осознает, что интересы обоих государств не разделяются в полной мере.

Напомним, перед встречей в Хельсинки американская сторона выдвинула официальные обвинения 12 сотрудников роSSийского ГРУ в последовательном вмешательстве в выборы в США путем хакерских атак и взломов, направленных против штаба демократов.

Возможность проведения допроса этих лиц обсуждалась на переговорах президентов в финской столице. В ответ РоSSия выдвинула требование допросить бывших американских чиновников, в том числе дипломатов по другому делу.