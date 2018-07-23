Порошенко ветировал закон о предотвращении контрабанды леса из-за лоббистских схем в нем (обновлено)

Депутаты хотели усилить ответственность за незаконную вырубку.

?Порошенко ветировал закон о предотвращении контрабанды леса из-за лоббистских схем в нем (обновлено)
Фото: dialog.ua

Президент Петр Порошенко ветировал принятый Верховной Радой законопроект №5495, которым она ограничила ограничила годовой объем заготовки необработанных лесоматериалов 25 млн куб. м на период действия моратория на экспорт необработанных лесоматериалов, а также ввела уголовную ответственность за контрабанду леса.

В карточке законопроекта на сайте парламента говорится, что 23 июля он был возвращен с предложениями.

При рассмотрении законопроекта во втором чтении депутаты существенно усилили административную и уголовную ответственность за незаконную вырубку леса и его дальнейший экспорт вне таможенного контроля (контрабанду).

Депутаты предусмотрели, что перемещение через границу необработанных лесоматериалов вне таможенного контроля или сокрытие от таможенного контроля влечет за собой наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

Контрабанда, которая осуществляется повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием служебного положения и полномочий влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, если данное противоправное действие осуществляется организованной группой лиц или в особо крупной размере, то наказание будет составлять 10-12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Документ предусматривает внесение соответствующих изменений в Уголовный кодекс. Также предлагается усилить ответственность за незаконную рубку леса.

Так, незаконная рубка, которая повлекла существенный ущерб (таковым предлагается считать размер ущерб, превышающий более чем в 2 тыс. раз необлагаемый минимум доходов), транспортировка, хранение и сбыт незаконно добытой древесины влечет за собой штраф в размере 1-1,5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Такие же действия на территории заповедников или природно-заповедного фонда наказываются штрафом в 1,5-2 тыс. необлагаемых налогом минимумов или лишением свободы на 3-5 лет, такие же действия, повлекшие тяжкие последствия, влекут за собой лишение свободы на 5-7 лет с конфискацией имущества.

Тяжкими предлагается считать последствия, которые более чем в 5 тыс. раз превышают необлагаемый минимум доходов.

Закон должен был вступить в силу с 1 января 2019 года.

Обновление. Пресс-служба Администрации президента в комментарии "Украинским новостям" сообщила, что Порошенко полностью поддерживает усилия Верховной Рады по борьбе с контрабандой леса, но этот законопроект не может быть утвержден в нынешнем виде.

"Президент Украины полностью поддерживает усиление уголовной ответственности за контрабанду леса. Но не поддерживает лоббистские схемы, которые попали в закон между первым и вторым чтением, в частности нормы, противоречащие Соглашению Украины и ЕС о зоне свободной торговли. Президент Украины Петр Порошенко подпишет закон после внесения парламентом соответствующих изменений к нему", - сказано в нем.


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