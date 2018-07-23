НАБУ вызвало на допрос по "газовому делу" беглого нардепа Онищенко

В этот же день также вызвана на допрос еще одна фигурантка дела - Елена Павленко.

НАБУ вызвало на допрос по "газовому делу" беглого нардепа Онищенко
Фото: jetsettler.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызывает беглого внефракционного депутата Александра Онищенко на допрос на 12:00 26 июля.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

В повестке указано, что Онищенко вызывается в качестве подозреваемого в уголовном производстве №42015110000000121 от 19 марта 2015 года - по так называемому "газовому делу".

При этом, на 14:00 по этому же делу НАБУ вызывает на допрос еще одну фигурантку дела - Елену Павленко. Ее также собираются допрашивать в качестве подозреваемой.

Напомним, Онищенко фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргаздобыча". По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму примерно 3 млрд гривен. Следствие установило причастность к незаконной схемы 29 человек, включая самого Онищенко.

В апреле одного из фигурантов "газового дела" Евгения Быстрицкого отпустили под залог 500 тысяч гривен. Быстрицкий был руководителем компании "Фирма ХАС" - частью схемы Онищенко. НАБУ считает, что деньги расхищались при добыче и продаже газа по такой схеме: чиновники "Укргаздобычи" заключали соглашения о совместной деятельности с компаниями Онищенко, после чего эти компании получали дешевое топливо от "Укргаздобыча" через фиктивные аукционы и перепродавали его по рыночным ценам.

ООО "Надра Геоцентр" и ООО "Фирма ХАС" разницу забирали себе, тем самым лишая прибыли госпредприятие.


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