Контрабанда леса достигла объемов 6-8 млрд грн в год, - Гройсман

"Укрзализныця" отныне должна фиксировать перевозки леса и документацию.

Контрабанда леса, которая достигла объемов 6-8 млрд гривен в год, будет прослежена по всей цепи, а дела по ней будут переданы в Антикоррупционный суд.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время правительственного совещания с участием руководителей Фискальной службы, Национальной полиции, Государственной аудиторской службы и "Укрзализныци".

"Надо остановить это варварское уничтожение украинских лесов, когда под видом топливной древесины вывозят деловой, прекрасный лес. Важно провести аудит всех лесохозяйств, объединенными усилиями ГФС, Нацполиции, Госаудитслужбы, чтобы мы знали, сколько вырублено леса, сколько экспортировано, сколько потеряло государство, но самое главное, - сколько мы потеряли леса, чтобы мы могли восстанавливать украинские леса. Это сейчас самое важное. Работа должна быть скоординированной и публичной", - сказал премьер.

Гройсман подчеркнул в этой работе роль "Укрзализныци", которая отныне должна фиксировать перевозки леса и документацию.

"Так мы сможем проследить всю цепь заговора. Это дело будет очень громким и мы хотим передать его в Антикоррупционный суд. Сейчас весь лес надо останавливать, делать комиссионный осмотр со специалистами. Если есть нарушения, это будет основанием для привлечения к ответственности всех, кто имеет отношение к контрабанде", - добавил премьер.

По его словам, в ближайшее время появится алгоритм действий с учетом полномочий всех органов, а также будет создана рабочая группа.

"Мне нужен результат, фамилии, аналитика по фирмам, кто их учреждал... На середину сентября готовим публичный отчет о проведенной работе", - подчеркнул Гройсман.

Напомним, в начале июля Рада ввела уголовную ответственность за контрабанду леса. Также предлагается усилить ответственность за незаконную вырубку леса. Также Гройсман анонсировал тотальную проверку лесхозов.