Члена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничников

Пособник сепаратистов решил откупиться тысячей гривен.

Пособник "ДНР", житель оккупированного Донецка задержан и передан сотрудникам Национальной полиции при попытке дать взятку украинским военнослужащим на контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил вечером в воскресенье, 22 июля.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"При осмотре автомобиля Toyota Corolla пограничники и сотрудники фискальной службы обнаружили тайник, где находились документы с символикой "ДНР", оформленные на жителя Донецка гражданина К., а именно: служебное удостоверение "Международная национально-патриотическая и спортивно-оборонная организация ДНР "Казачество ДНР", знак качества "Народный контролёр общественного движения "Донецкая республика"" и членский билет общественного движения "Донецкая республика"", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

За сокрытие этого факта К. предложил военнослужащим и налоговикам 1000 гривен. Факт предложения взятки должностным лицам при исполнении служебных обязанностей был задокументирован. В действиях гражданина К, усмотрели признаки преступления, предусмотренного ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в аэропорту "Борисполь" задержали бизнесмена, спонсирующего боевиков "ДНР".


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