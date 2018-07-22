Члена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничников
Пособник сепаратистов решил откупиться тысячей гривен.
Пособник "ДНР", житель оккупированного Донецка задержан и передан сотрудникам Национальной полиции при попытке дать взятку украинским военнослужащим на контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" в Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил вечером в воскресенье, 22 июля.
"При осмотре автомобиля Toyota Corolla пограничники и сотрудники фискальной службы обнаружили тайник, где находились документы с символикой "ДНР", оформленные на жителя Донецка гражданина К., а именно: служебное удостоверение "Международная национально-патриотическая и спортивно-оборонная организация ДНР "Казачество ДНР", знак качества "Народный контролёр общественного движения "Донецкая республика"" и членский билет общественного движения "Донецкая республика"", - говорится в сообщении.
За сокрытие этого факта К. предложил военнослужащим и налоговикам 1000 гривен. Факт предложения взятки должностным лицам при исполнении служебных обязанностей был задокументирован. В действиях гражданина К, усмотрели признаки преступления, предусмотренного ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось, в аэропорту "Борисполь" задержали бизнесмена, спонсирующего боевиков "ДНР".
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Политика
22.07.2018 18:14