Я готов обложить пошлинами весь импорт из Китая, - Трамп
Президент США Дональд Трамп готов обложить пошлинами весь импортный товар из Китая на $500 млрд.
Об этом сообщает CNBC.
Издание отмечает, что в прошлом году в США импортировали китайских товаров на $505,5 млрд, а экспортировали только на $129,9 млрд. «Я готов дойти до $500 млрд», — заявил Трамп говоря о пошлинах.
«Я не хочу напугать их. Я хочу, чтобы они делали правильные вещи. Мне действительно нравится Си Цзиньпин (председталь КНР — Ред.), но это было несправедливо. Китай нас просто обдирает на протяжении многих лет» — подчеркнул он.
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