СБУ: диверсант "ДНР" пытался взорвать грузовой поезд в Харькове

Его задержали, когда он собирался стрелять по составу из гранатомета.

СБУ: диверсант "ДНР" пытался взорвать грузовой поезд в Харькове
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заявила о задержании диверсанта из Донецка, который собирался взорвать грузовой поезд с топливом в Харькове.

Об этом говорится на сайте СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Утверждается, что житель Донецка, отбывший 14-летний срок за убийство человека, был завербован т.н. "МГБ ДНР". По заданию донецких кураторов он должен был при помощи противотанкового гранатомета взорвать поезд, который перевозил горюче-смазочные материалы и прочие материалы для нужд Вооруженных сил Украины в зоне проведения операции объединенных сил.

Подозреваемого задержали возле железнодорожной станции "Основа" в Харькове во время попытки совершить выстрел из гранатомета в грузовой поезд.

По этому факту начато уголовное производство по признакам ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия).

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua


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