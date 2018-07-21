СБУ: диверсант "ДНР" пытался взорвать грузовой поезд в Харькове

Его задержали, когда он собирался стрелять по составу из гранатомета.

Служба безопасности Украины заявила о задержании диверсанта из Донецка, который собирался взорвать грузовой поезд с топливом в Харькове.

Об этом говорится на сайте СБУ .

Фото: ssu.gov.ua

Утверждается, что житель Донецка, отбывший 14-летний срок за убийство человека, был завербован т.н. "МГБ ДНР". По заданию донецких кураторов он должен был при помощи противотанкового гранатомета взорвать поезд, который перевозил горюче-смазочные материалы и прочие материалы для нужд Вооруженных сил Украины в зоне проведения операции объединенных сил.

Подозреваемого задержали возле железнодорожной станции "Основа" в Харькове во время попытки совершить выстрел из гранатомета в грузовой поезд.

По этому факту начато уголовное производство по признакам ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия).

Фото: ssu.gov.ua