Подозреваемый во взяточничестве мэр Сколе арестован с залогом почти в 141 тысяч гривен

Владимир Москаль будет находиться под стражей до 14 сентября.

Галицкий районный суд Львова 20 июля избрал меру пресечения подозреваемому во взяточничестве мэру города Сколе Владимиру Москалю. Он будет находиться под стражей до 14 сентября с правом внесения залога почти 141 тыс. гривен, сообщает ZAXID.NET.

Прокуратура ходатайствовала о более суровой мере пресечения с залогом в 299 прожиточных минимумов (более 550 тысяч гривен). По мнению стороны обвинения, находясь на свободе, Москаль может оказать неправомерные действия и влияние на участников дела, которых еще не допросили.

В то же время защита подсудимого считает само задержание незаконным, потому что 18 июля их подзащитный не совершал никакого преступления и действий для подписания договоров. Адвокаты назвали сумму залога в 550 тысяч гривен слишком большой - такую применяют в исключительных случаях. Поэтому попросили судью уменьшить залог до 64 тысяч гривен, каким был и размер неправомерной выгоды.

Суд решил взять Владимира Москаля под стражу до 14 сентября с правом внесения залога в 140 тысяч 960 гривен.

Напомним, 15 марта суд приговорил Москаля к 6,5 годам лишения свободы за взяточничество. По данному делу также был осужден юрисконсульт - ему дали 5,5 лет с конфискацией имущества. Они требовали и получили от предпринимателя 18 тыс. гривен взятки за передачу в аренду объекта коммунального имущества и уменьшение арендной платы за его пользование.

13 августа 2015 года Галицкий райсуд отпустил Москаля под залог в размере 48 тыс. гривен и отстранил на два месяца от должности. Дело сейчас находится в апелляционной инстанции.

18 июля Москаля задержали на Сколевском кладбище по подозрению в получении 68 тыс. гривен взятки.