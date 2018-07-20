Подозреваемый во взяточничестве мэр Сколе арестован с залогом почти в 141 тысяч гривен

Владимир Москаль будет находиться под стражей до 14 сентября.

Подозреваемый во взяточничестве мэр Сколе арестован с залогом почти в 141 тысяч гривен
Фото: iPress.ua

Галицкий районный суд Львова 20 июля избрал меру пресечения подозреваемому во взяточничестве мэру города Сколе Владимиру Москалю. Он будет находиться под стражей до 14 сентября с правом внесения залога почти 141 тыс. гривен, сообщает ZAXID.NET.

Прокуратура ходатайствовала о более суровой мере пресечения с залогом в 299 прожиточных минимумов (более 550 тысяч гривен). По мнению стороны обвинения, находясь на свободе, Москаль может оказать неправомерные действия и влияние на участников дела, которых еще не допросили.

В то же время защита подсудимого считает само задержание незаконным, потому что 18 июля их подзащитный не совершал никакого преступления и действий для подписания договоров. Адвокаты назвали сумму залога в 550 тысяч гривен слишком большой - такую применяют в исключительных случаях. Поэтому попросили судью уменьшить залог до 64 тысяч гривен, каким был и размер неправомерной выгоды.

Суд решил взять Владимира Москаля под стражу до 14 сентября с правом внесения залога в 140 тысяч 960 гривен.

Напомним, 15 марта суд приговорил Москаля к 6,5 годам лишения свободы за взяточничество. По данному делу также был осужден юрисконсульт - ему дали 5,5 лет с конфискацией имущества. Они требовали и получили от предпринимателя 18 тыс. гривен взятки за передачу в аренду объекта коммунального имущества и уменьшение арендной платы за его пользование.

13 августа 2015 года Галицкий райсуд отпустил Москаля под залог в размере 48 тыс. гривен и отстранил на два месяца от должности. Дело сейчас находится в апелляционной инстанции.

18 июля Москаля задержали на Сколевском кладбище по подозрению в получении 68 тыс. гривен взятки.


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