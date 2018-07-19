Глеб Каневский: НАПК стало инструментом легализации имущества топ-чиновников

"НАПК не спешит проверять их. А если и спешит, то делает это бездарно".

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) плохо проверяет декларации топ-чиновников и фактически легализует имущество, которое могло быть нажито нечестным образом. Об этом заявил председатель правления StateWatch, эксперт группы Антикоррупционная реформа Реанимационного Пакета Реформ Глеб Каневский на на круглом столе, организованном в рамках информационного партнерства Реанимационного пакета реформ и Института Горшенина.

Он рассказал, что возглавляемая им организация изучила результаты полных проверок деклараций, проведенных НАПК. Всего по состоянию на 2017 год в системе было около 1,1 млн деклараций, из которых НАПК полностью проверила только 331. "Если с таким темпом и дальше будут проверяться декларации, то НАПК проверит всех чиновников примерно через 3600 лет", - пошутил Каневский.

В 45 декларациях НАПК нашло недостоверную декларацию. "Это данные, которые не были задекларированы, спрятаны или неправильно подсчитаны декларантами. Это статья 336 часть 1, за которую максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы до 2 лет", - рассказал Каневский.

Недостоверные данные указали 13 сотрудников органов местного самоуправления (мэры, заместители мэров, сотрудники городских советов). Также в числе декларантов, у которых нашли неполную информацию, были четыре народных депутата (Дзензерский, Дунаев, Рабинович, Журжий), шесть прокуроров, три мелких чиновника центральных органов государственной власти.

"Мы составили условный рейтинг декларантов, которые пытались спрятать имущество. На первом месте вы можете увидеть народного депутат Дзензерского Дениса. Он абсолютный рекордсмен, так как НАПК зафиксировало недостоверных данных на 4,8 млрд гривен. Сумма впечатляющая, пока не знаешь содержание суммы. А содержание заключается в том, что это долги перед банками", - рассказал он.

У наредпа Сергея Дунаева нашли нарушений на 168,3 млн гривен (уставные капиталы "дочек" его фирмы), у депутата Запорожского городского совета Михаила Прасола - на 94,1 млн гривен (старые долги в банках)

"Но мы задались вопросом: где же топ-фамилии, которые постоянно звучат в журналистских расследованиях, которых мы постоянно видим на заседаниях Кабмина, под куполом парламента? По должностным лицам, которые занимают особо важное положение, НАПК не спешит проводить проверки. А если и спешит, то делает это бездарно, фактически легализуя их имущество", - сказал он.

В качестве примера Каневский привел качество проверки декларации президента Петра Порошенко, первого вице-премьера Степана Кубива, вице-премьера Геннадия Зубко. Он утверждает, что НАПК выдало положительный вывод, хотя целый ряд государственных органов не предоставили данные по этим декларациям.

"Вообще не предоставляют информацию другие государства. Например, интересная история была у должностного лица Государственной фискальной службы Андрея Комана. У его жены официально зарегистрирована польская фирма, и НАПК даже нашло в открытых источниках информацию, что уставный капитал этой польской фирмы - 92 тыс. злотых, что больше чем полмиллиона гривен, но когда направили запрос, Польша не ответила, и НАПК решило, что так как невозможно установить уставный капитал, то и нарушений нет. Мать этого должностного лица продала его жене новый джип Mercedes Benz за 50 тысяч гривен, а НАПК решило, что раз он стоит 50 тысяч гривен, значит и нарушений нет. А где мать взяла джип, это НАПК не интересует", - сказал Каневский.

"По нашему мнению, НАПК таким образом легализует доходы должностных лиц, топ-чиновников. И нужно принимать меры", - подытожил он.