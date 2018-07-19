РоSSия готовит санкции против украинских компаний и политиков, - СМИ

"Коммерсантъ" узнал о планах заморозить счета "нескольких сотен физлиц и порядка 100 юрлиц".

РоSSийское правительство готовит санкции против Украины - под ограничения должны попасть несколько сотен физических и юридических лиц, в том числе крупные бизнесмены и политики.

Об этом сообщает издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники.

Одной из мер воздействия должна стать блокировка активов. Но, возможно, воздействие санкций на их фигурантов окажется символическим. Так, например, по данным издания, ограничения могут коснуться производителей удобрений, но импорт этой продукции в РФ ничтожен, а роSSийские поставки в Украину Киев и так успешно блокирует.

В санкционный список планируют включить "нескольких сотен физлиц и порядка 100 юрлиц". Под физическими лицами подразумеваются бизнесмены, политики и госслужащие. За составление списка юридических лиц отвечают Минэкономики, Минпромторг и Минфин РФ , работу которых координирует первый вице-премьер РФ Антон Силуанов.

Отмечается, что к 1 августа эти ведомства должны представить "предложения по импортируемым из Украины товарам, в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера".

Введение санкций произойдет в соответствии с указом, который Владимир Путин подписал 4 июня. При этом Источник в руководстве одного из ведомств утверждает, что этот вопрос находился на повестке дня с 2014 года. По его словам, за "контрсанкции" выступали прежде всего представители силового блока, но ограничительные меры такого рода было решено "отложить про запас".

Напомним, в мае Украина обновила список персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), введенных против РФ согласно решению СНБО от 2 мая 2018 года и указу президента от 14 мая 2018 года.

В него входят 1748 физических и 756 юридических лиц. Год назад назад в санкционных списках было 1228 физических и 468 юрлиц.